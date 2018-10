Vitamina para el Granca: Eriksson ya hace ejercicios

kevin fontecha pérez las palmas de gran canaria

Ya queda menos para la vuelta de uno de los buques insignia del Herbalife Gran Canaria. Y es que el sueco Marcus Eriksson, operado de su rodilla derecha, ya ve la luz al final del túnel y, salvo giro radical, muy pronto volverá a perforar el aro rival a base de triples.

De hecho, el exjugador del Barça Lassa realizó ayer varios ejercicios en el Gran Canaria Arena y continúa acortando los plazos para su retorno al parqué. Desde el club no se marcan una fecha exacta ni quieren correr riesgos innecesarios, pero lo que está claro es que el regreso de Eriksson está a la vuelta de la esquina. Falta le hace a un cuadro claretiano que, todavía en obras, lleva viendo desde verano que la ausencia de efectividad en su tiro exterior le está condenando a competir en inferioridad.

Otros dos jugadores que parece que no llegarán al debut liguero en el recinto de Siete Palmas son Chris Evans y Luke Nelson. De hecho, el Granca dio de baja ayer al base británico por si hiciera falta que entrase algún jugador vinculado. Con todo, quien sí apunta al duelo frente a Monbús Obradoiro es Kim Tillie. El pívot francés, que no disputó ningún minuto en el Palau blaugrana por precaución, podría estrenarse de amarillo y, cómo no, ante su nueva afición. Con las bajas que presenta el Herbalife, todos los efectivos suman y Salva Maldonado podrá ganar puntos y vitamina en la rotación.

Por otra parte, el club espera que el Arena presente una buena cara y es por ello que los abonados tendrán un descuento del 50% en las entradas que, además, estarán a partir de un módico precio de 10 euros.

invitaciones. En otra instancia, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Enrique Moreno, hizo entrega de 100 invitaciones al Colegio Sagrado Corazón de Tafira que este curso se ha integrado en la red de escuelas de iniciación del Herbalife, para presenciar el partido de Liga Endesa frente al Cafés Candelas Breogán del próximo domingo 7 de ctubre.

promoción euroliga. Cabe destacar que el Granca, de la mano de Viajes Insular, está preparando un pack para que los aficionados que quieran puedan acompañar al equipo en el OAKA contra el Panathinaikos.