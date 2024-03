Villar: «Ellos podrían ser favoritos, pero vamos a intentar que en el campo sean un poquito menos»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de marzo 2024, 22:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Cuestionado por si se encontraba inquieto tras caer ante el BAXI Manresa en la última jornada liguera, El director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, Willy Villar, aseguró que «no da tiempo de lamentarse mucho de las derrotas ni alegrarse por las victorias porque está claro que estamos viendo los resultados de cada jornada y hay que estar preparados para todo. Cuando se pierde, hay que levantarse lo antes posible porque no te queda otra, está todo el mundo en este momento de la temporada con muchísimos retos por delante, como luchar por salvarse, por entrar al Playoff o por ser cabeza de serie, con lo cual la mejor receta sería no deprimirnos demasiado por la derrota. Ya estamos focalizados en el partido del domingo a tope e intentando llegar allí y dar nuestra mejor versión«.

El profesional de La Isleta puso en valor el trabajo y los números del cuadro claretiano en el presente curso. «Creo que lo más importante de todo es el camino que se está llevando y que estamos conectando con nuestra gente. El equipo transmite muy buenas vibraciones, la gente viene a disfrutar, estamos dando muchas alegrías y, con este nivel de exigencia, aspirando a cosas muy bonitas. En cuanto a más cosas puedes aspirar, más decepciones te puedes llevar. Te metes de cabeza de serie en la Copa y caes en la prórroga, pues te llevas una decepción porque has creado una oportunidad muy bonita. Veníamos de ganar la EuroCup y todos pensamos que podemos volver a ganarla«, expuso este martes en los micrófonos de Onda Cero Canarias. «Me acuerdo de una frase de Ibon Navarro -entrenador del Unicaja, que dijo después de perder el primer partido en la Copa del Rey que »ojalá este club pueda seguir teniendo fracasos como este«. Me quedo en esa línea de que estamos generando ilusión. Creo que la temporada está siendo buena», agregó Villar. Sobre el favoritismo en esta cita de máxima rivalidad regional, el máximo responsable de la parcela deportiva del club amarillo aseguró que «si nos ajustamos a los números, a los datos y a la historia, da la sensación estos últimos años que nos tienen cogida la matrícula como quien dice. Estos últimos enfrentamientos están cayendo más de su lado. Lo que sí creo es que a nivel general, que no particular, la tendencia sí ha ido cambiando, creo que estamos más igualados estos últimos dos años a nivel de clasificación y de logros, que antes estaban mucho mejor en todo en general y en lo particular». «Llegamos al derbi bastante igualados en la clasificación y vamos a revertir esa situación en los duelos directos. De cara al partido del domingo, jugando ellos en casa, con el equipo que son y con la dinámica que están ahora, todo el mundo podría pensar que ellos son favoritos, pero siempre digo lo mismo, es un derbi y no hay que motivar a los jugadores. Todos están con unas ganas tremendas y eso lo iguala todo. Queremos ganar y vamos a por todas, pero que sea un derbi increíble y que responda a las expectativas de ambos equipos. Que lo disfrutemos y ojalá caiga de nuestro lado. Podrían ser ellos favoritos, pero vamos a intentar que en el campo sena un poquito menos«, analizó. Villar no cree que afecte a nivel mental los malos resultados recientes ante el Lenovo Tenerife. «Hay muchos jugadores que están aquí desde hace tiempo y han ganado a ese mismo equipo. Saben lo que es ganar, pero también hay que aceptar las cosas porque eso ayuda a mejorar. No hay que darle la espalda a la realidad y reconocer que hasta ahora nos tienen cogida la medida. No pasa nada por hacerlo porque esto nos ayuda a mejorar. Nuestra intención es revertirlo y ponemos todas las armas para que cambie, y es lo que vamos a hacer«.