Vila: «Lo único que puedo controlar es estar preparado y metido en el partido»

El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria disputó sus primeros minutos frente al BAXI Manresa esta temporada en la Liga ACB, tras no contar ante el Real Madrid y el Unicaja

Los jugadores del Dreamland Gran Canaria festejan el triunfo ante el BAXI Manresa sobre el parqué del Nou Congost.

El Dreamland Gran Canaria obtuvo el primer triunfo de la presente temporada 2025-2026 en el exigente y caliente Nou Congost del BAXI Manresa, donde no ganaba desde 2020. Y lo hizo cuando tocaba dar un golpe sobre la mesa después de sucumbir ante el Real Madrid y el Unicaja en las dos primeras fechas de la fase regular de la Liga Endesa.

En un desenlace revitalizador para reforzar el trabajo y, cómo no, la confianza para crecer con victorias, una de las noticias más positivas dentro del interés general y común fue la participación del ala-pívot internacional catalán que aterrizó el pasado verano en la isla procedente del Río Breogán: Eric Vila.

Sin minutos hasta ese momento en la competición doméstica, el jugador gerundense, de 27 años y 2,09 metros de altura, disputó seis minutos y aportó dos triples consecutivos en el tercer cuarto para pasar del 54-62 al 56-68.

Vila se mostró «contento por el debut en la Liga Endesa. Creo que es un partido muy importante para el equipo y estoy muy contento por haber podido sacar la primera victoria en un campo tan difícil como el de Manresa».

«Lo único que puedo controlar es estar preparado y estar metido en el partido, es lo que he intentado hacer. Por suerte, he tenido acierto y he podido ayudar al equipo en un buen momento en el que pudimos ponernos con una ventaja muy importante. Estoy muy contento por haber podido aportar mi granito de arena al equipo y por haber ganado, que es lo más importante», argumentó el interior claretiano sobre estrenarse en la ACB en la tercera jornada en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del Granca.

Vila destacó que «las sensaciones son buenas. El equipo estuvo serio los cuarenta minutos y no es fácil en un campo que mete tanta presión. Hay cosas a corregir y que tenemos que pulir, pero cuando consigues una victoria tan importante en un campo tan difícil tienes que estar contento».

«Tenemos que mejorar cositas, pero es más fácil mejorar con una victoria. Estoy contento por el equipo y ahora ya concentrados en el partido en Serbia», añadió con la necesidad de cambiar el chip para el torneo europeo.

La expedición insular se encuentra ya en Serbia, donde se verá las caras con el KK Spartak Office Shoes, invicto en el grupo H también, este martes, a partir de las 19:00 horas.