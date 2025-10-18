El Gran Canaria revive en ACB y rompe el mal fario en el Nou Congost (80-87)

El equipo claretiano echó mano de épica para estrenarse con su primer triunfo en ACB... Y lo hizo en una pista en la cual no ganaba desde 2020

Cinco años después, el Gran Canaria rompió el mal fario en Manresa con un triunfo más que importante para el Dreamland Gran Canaria, que estrena en el Nou Congost el casillero de victorias en ACB (1-2) y revive así en la competición doméstica gracias a la omnívora anotación de Wong -19 puntos-, la mejoría de Brussino -otros 15- y la aportación de la dupla francesa Albicy-Pelos.

Los amarillos salieron más que enchufados al encuentro, con un parcial de 0-8 de partida, fraguado entre Nico Brussino e Isaiah Wong. Los manresanos intentaron reaccionar a través de arremetidas de Ubal y Golden, pero no era suficiente, ya que el Dreamland quería tomar velocidad de crucero, animándose al precoz recital el pívot Mike Tobey. Un triple de Olinde parecía acortar distancias para los catalanes, pero el propio Albicy le replicaba con otro lanzamiento desde el perímetro (7-15).

A partir de ahí, el choque prosiguió con un singular intercambio de golpes. A la canasta de Reyes respondía Labeyrie con un espectacular mate, pasando por los balsámicos tiros libres de Wong, que en esta ocasión por fin entraban. Y la sangría continuaba (9-22 tras siete minutos de juego), sin que el técnico local Diego Ocampo encontrara la ecuación idónea para frenar el caudal ofensivo de los isleños. La hemorragia se hizo aún más ostensible cuando comenzó a carburar tanto Angola como Pelos, que cerraron el cuarto inicial con un elocuente 19-31.

Ampliar Pelos tuvo una notable actuación en el Nou Congost. ACB

Ya en el segundo acto, el equipo del Bages quiso imponer su ritmo acelerado de transiciones, pero se topó con una versión más revolucionada de los insulares, algo que invocaba a los cuatro vientos Lakovic desde jornadas pretéritas. Una pugna por ver quien era más rápido, más resolutivo y más efectivo entre pintura y línea exterior.

No obstante, el Manresa se sentía cómodo en ese correcalles casi caótico, con Ubal y Olinde de principales estiletes que consiguieron reducir la derrama a los ocho puntos (32-40). Luego el examarillo Steinbergs y Golden ajustaron aún más el resultado en el electrónico (37-42), lo que despertó las alarmas en la expedición isleña a cinco minutos para el descanso.

Albicy parecía romper el cortocircuito insular, pero Reyes y Dani Pérez pusieron contra las cuerdas al conjunto claretiano (43-45). Comenzaba a languidecer la pólvora grancanaria, hasta que Pierre Pelos, fiel a su polivalencia, otorgó oxígeno a los suyos con dos triples seguidos (43-51). Luego llegaron cuatro triples consecutivos errados, situación insólita que consiguió maquillar Labeyrie para sellar la primera parte con 47-53.

En la reanudación, Hugo Benítez asumió los galones en el Baxi para erosionar poco a poco la trinchera visitante, si bien Brussino y Wong mantenían el colchón de seis puntos con el paso de los minutos (54-60). Sin embargo, el Granca encontró en Eric Vila el mejor comodín para estirar el chicle desde la línea de triples (58-70).

Ya en el asalto final, los pupilos de Lakovic no aminoraron el ritmo, pese a que los porcentajes de acierto se resintieron con el paso de los minutos, capitulando el Manresa ante la sorpresiva resurrección del Granca en ACB.