Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo
BALONCESTO EN DIRECTO ·Partido entre Baxi Manresa-Dreamland Gran Canaria de la Liga Endesa. Sigue el minuto a minuto, los parciales y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 18 de octubre 2025, 16:29
17:03
Arranca el partido.... y lo hace con triiiiiiiple de Brussino. 0-3 para el Granca. Y así iguala a Morton en el ranking de mejores triplistas del club amarillo.
16:54
Todo listo para empezar en siete minutos. Vamos a ver si el Granca rompe el maleficio en el Nou Congost. Ya son cinco años....
16:48
Enfrente tendrá el Gran Canaria a un viejo conocido de su cantera, el letón Marcis Steinbergs, que podría saltar de titular hoy.
16:46
Ojo al Manresa con el protagonista: Kaodirichi Akobundu ha hecho 6 mates y 3 tapones en solo dos partidos en Liga Endesa. Su sociedad con Hugo Benitez promete muchas jugadas espectaculares esta temporada.
16:45
A destacar este dato : Nico Brussino (273) está a 1 triple de superar a John Morton (3º, 273) en el podio histórico del club en Liga Endesa.
16:44
Dos equipos con precedentes muy igualados (balance 30-33). Los últimos siete partidos entre BAXI Manresa y Dreamland Gran Canaria se han resuelto del lado local. La temporada pasada, el BAXI consiguió en el Congost uno de sus mayores triunfos (79-58).
16:44
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo de CANARIAS7 que abrimos con el partido entre el Baxi Manresa y el Dreamland Gran Canaria. Los amarillos buscan estrenarse con triunfo en la ACB tras las dos derrotas cosechadas en las dos primeras jornadas frente al Madrid y el Unicaja.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad