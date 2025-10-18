Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ziga Samar, en una instantánea del pasado encuentro ante el Manresa. ACB

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

BALONCESTO EN DIRECTO ·

Partido entre Baxi Manresa-Dreamland Gran Canaria de la Liga Endesa. Sigue el minuto a minuto, los parciales y el resultado en directo

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:29

17:03

Arranca el partido.... y lo hace con triiiiiiiple de Brussino. 0-3 para el Granca. Y así iguala a Morton en el ranking de mejores triplistas del club amarillo.

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

16:54

Todo listo para empezar en siete minutos. Vamos a ver si el Granca rompe el maleficio en el Nou Congost. Ya son cinco años....

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

16:48

Enfrente tendrá el Gran Canaria a un viejo conocido de su cantera, el letón Marcis Steinbergs, que podría saltar de titular hoy.

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

16:46

Ojo al Manresa con el protagonista: Kaodirichi Akobundu ha hecho 6 mates y 3 tapones en solo dos partidos en Liga Endesa. Su sociedad con Hugo Benitez  promete muchas jugadas espectaculares esta temporada.

﻿﻿

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

16:45

A destacar este dato : Nico Brussino (273) está a 1 triple de superar a John Morton  (3º, 273) en el podio histórico del club en Liga Endesa.

﻿﻿

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

16:44

Dos equipos con precedentes muy igualados (balance 30-33). Los últimos siete partidos entre BAXI Manresa y Dreamland Gran Canaria se han resuelto del lado local. La temporada pasada, el BAXI consiguió en el Congost uno de sus mayores triunfos (79-58).

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

16:44

Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo de CANARIAS7 que abrimos con el partido entre el Baxi Manresa y el Dreamland Gran Canaria. Los amarillos buscan estrenarse con triunfo en la ACB tras las dos derrotas cosechadas en las dos primeras jornadas frente al Madrid y el Unicaja.

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo
Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

Baxi Manresa - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo