Víctor García: «No es momento de arrepentirme, sino de redoblar esfuerzos»

La comparecencia de prensa del técnico del conjunto isleño, previa al choque de Euroliga del jueves en la cancha del Zalgiris, ha girado más en torno a la preocupación latente por la mala marcha del equipo en la Liga Endesa, donde peligra su continuidad debido a los pésimos resultados.

«Intento abstraerme lo más posible de la situación que afecta al conjunto y pensar en las cosas que están en mi mano. Ahora estamos incorporando a Wiley y Jefferson, que están adaptándose y que vienen a aportar y no a salvarnos. Por supuesto estoy preocupado por esta mala racha, pero redoblando esfuerzos si cabe», ha indicado.

Víctor ha reconocido que era consciente del delicado momento que vivía su conjunto cuando aceptó el puesto de entrenador.

«También sabía lo duro de compatibilizar dos competiciones. No es momento de arrepentirse de nada, sino de trabajar y de pensar en que quedan casi 20 partidos (entre Liga y Euroliga), que es mucho, e intento que las cosas que no dependen de mí no me afecten», ha señalado.