«Tenemos que valorar mucho lo que estos jugadores están haciendo»

-El Dreamland Gran Canaria finalizó la temporada 2024-2025 como semifinalista de la Copa del Rey, subcampeón de la BKT EuroCup y cuartofinalista del Playoff por el título de la Liga Endesa. ¿Cuál es su valoración?

-Hago una valoración muy buena. Estoy muy contento con los resultados, pero también con el trabajo y el proceso del día a día de todos los jugadores, con su compromiso y con su capacidad de reaccionar y de responder en los momentos duros porque los hemos tenido durante el año también. La unión, el compromiso y el trabajo de los jugadores fue excelente. Creo que han tenido una muy buena temporada, con buenos resultados. Ojalá sigamos haciendo las mismas cosas y creando estas oportunidades o poniéndonos en estas situaciones para competir en cada competición que jugamos para los mejores puestos en la clasificación.

-Ha sido una temporada histórica a nivel de resultados y de cumplir con creces los objetivos marcados por la entidad claretiana, pero también se mostró irregular durante muchos tramos de la campaña y, de sus tres cursos como técnico en la isla, fue el menos sólido en el Gran Canaria Arena. ¿Qué análisis hace?

-Sí, irregular con algunos altibajos seguro. Tenemos que saber que somos muy conscientes de que las temporadas son muy exigentes. Hemos jugado 65 partidos en estos diez meses, incluyendo dónde estamos que los viajes son muy complicados y largos. Es normal y no solo para el Gran Canaria sino también para los equipos grandes que tienen altibajos, pero lo más importante es la respuesta que tiene el equipo tras los momentos malos. Este equipo siempre supo reponerse, reactivarse y responder a estas exigencias o altibajos que teníamos. Por eso, hemos conseguido las cosas que hemos hecho. Es verdad que este año hemos tenido alguna derrota más en el Arena, dentro de estas derrotas cada una ha tenido alguna lectura diferente, pero, al mismo tiempo, hemos tenido más victorias a domicilio que en todas mis tres temporadas. Es una cosa para valorar muy positivamente. También analizar y mejorar para volver a esta efectividad en el Arena, lo que sería dar un salto enorme en la clasificación al final.

-Comentó Miquel Salvó en una entrevista con este periódico este martes que le daba «coraje» que se fuera tan negativo en muchas ocasiones y no se valorara lo conseguido por el club insular y la dificultad de estar arriba en todas las competiciones en liza. ¿Piensa lo mismo?

-Sí, hay que valorar todo. Por eso, reitero la respuesta, el compromiso y el trabajo de los jugadores, que no lo decimos tanto, pero los viajes son complicados y el equipo nunca se quejó, siempre mirando hacia adelante para lograr los retos sea donde sea. Al final, creo que esto se convierte en buenos resultados y objetivos conseguidos, pero todo esto gracias al coraje y al carácter que cada uno de estos jugadores ha tenido con el compromiso del equipo del Gran Canaria.

-Ziga Samar, Jovan Kljajic, Caleb Homesley, Joe Thomasson y George Conditt IV finalizan contrato este verano, mientras que Andrew Albicy, Carlos Alocén, Miqui Salvó (+1), Nicolás Brussino (+1), John Shurna (+1), Pierre Pelos (+1), Mike Tobey y los jóvenes Dylan Bordón, Jakub Urbaniak y Massamba Diop -con cláusulas de salida y corte- tienen vinculación en vigor. ¿Es partidario de proseguir manteniendo la columna vertebral de los últimos ejercicios?

-Soy partidario de una continuidad siempre y de la búsqueda de la mejora que tienes también. Aquí entran varias razones que podrían decidir e influir en las decisiones. Primero es la competición europea en la que el club decida participar, esto es una cosa y lo segundo son las intenciones que los jugadores tienen y sus expectativas para su futuro individual o para sus familias. También están las expectativas y las ideas que tendrá la dirección deportiva por parte del club y, a partir de ahí, vamos a tomar las decisiones con mucho cuidado porque tenemos que valorar mucho lo que estos jugadores están haciendo. Están haciendo un gran trabajo y reitero que estoy muy contento con cada uno de ellos.

-Tras realizar el análisis postemporada, ¿qué lagunas vio en esta plantilla y qué considera mejorar y potenciar de cara al próximo curso 2025-2026?

-Bueno, lagunas con esta temporada en la que llegas a competir en las tres competiciones que estábamos y llegas a competir en lo casi más alto posible. Lagunas para buscar seguro que siempre tenemos la ambición de mejorar, pero muchas veces esta mejora o continuidad es ir creando estas oportunidades, poniendo al equipo en estas situaciones donde compite para todo. Para mí mejorar y decirlo sin falta de ambición, mejorar a veces significa repetir todo lo que has hecho el año pasado. Ya sabemos que será un reto enorme, pero nosotros a la hora de trabajar, de construir y de planificar la temporada que viene vamos a tener está ambición y hambre. A partir de ahí, vamos a ver de verdad dónde y cómo podemos mejorar, sea con renovaciones o sea con fichajes.

-Un nombre propio sobresale por encima de todos por su trascendencia y sus años en la isla: John Shurna. ¿Es partidario de su continuidad o considera que finalizó un ciclo ya?

-Estoy contento con John. Los tres años que he compartido con todo con el equipo y con él aquí en Gran Canaria ha sido un pilar siempre. Un ejemplo de trabajo diario, de profesionalidad en la cancha, en el vestuario y fuera del Arena. John representa muchos de los valores que queremos tener aquí. A partir de ahí, nosotros valorando todo esto, seguramente la dirección deportiva va a decidir cuál es la mejor decisión, siempre hablando con John y teniendo en cuenta sus intenciones y sus deseos.

-Cumplió su tercera campaña en el Dreamland Gran Canaria y renovó hasta la conclusión del ejercicio 2026-2027. ¿Por qué decide continuar en este proyecto?

-Primero porque todavía tengo mucha ambición y mucha hambre para seguir estando en este proyecto ambicioso, serio y a un nivel muy alto de profesionalidad porque estoy muy a gusto trabajando con todos mis compañeros, tanto ayudantes del staff técnico, médicos, con todos... No es fácil encontrar un entorno en el que estás tan a gusto y con tanta ambición y hambre para seguir creando estas situaciones y poniendo al equipo en las situaciones en las que se compite para todo.

-Ya comentó que es una decisión del club, pero ¿prefiere continuar en la BKT EuroCup o desembarcar en la Basketball Champions League (BCL)?

-Sinceramente me he alejado un poco de este tema, sobre todo, de la decisión porque creo que tiene que ser una decisión estratégica teniendo en cuenta varios aspectos que conlleva, tanto sociales, económicos o de futuro porque creo que un entrenador como yo puede ser que ya no esté el día de mañana y la decisión tiene que ser totalmente por parte del club. Soy partidario de jugar la mejor competición posible porque soy un competidor primero y creo lo mismo de mis jugadores. Queremos jugar contra los mejores siempre, competir contra los mejores y así demostrar y poner la marca del club en la mejor posición posible.