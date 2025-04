«Trabajaba de noche y entrenaba tres veces al día, para mí no fue fácil»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 de abril 2025, 12:01 Comenta Compartir

Pelos está cumpliendo su segundo curso vistiendo la elástica amarilla. El francés asegura que se ha adaptado de maravilla en la isla. «Me siento como en casa. Estoy muy bien adaptado al baloncesto español y a la vida en Gran Canaria. Es una isla en la que mis familia y yo hemos pasado buenos momentos». Sin embargo, los comienzos nunca son fáciles, tal y como relata el jugador. «Para mí fue un poco difícil al principio. Es algo normal cuando te vas lejos y cambias todo de un día para otro». No obstante, Pelos afirma que «fui muy bien recibido aquí y eso para mí fue muy importante. Al principio fue complicado, pero luego tuve a Andrew, por lo que me resultó más fácil adaptarme al país».

Más allá del baloncesto, Pierre Pelos tiene una historia de vida muy interesante y de gran superación. En la entrevista concedida a los canales oficiales del club, también habló sobre los sacrificios que tenía que hacer jugando en Francia. «Fueron momentos complicados. Trabajaba de noche y entrenaba tres veces al día, todos los días. Fue un año largo, pero lleno de aprendizajes», recuerda, cuando ya tenía 21 años. Esto le ha hecho ser consciente de la suerte de «vivir de lo que me apasiona», añadiendo que «tengo que vivirlo al máximo día a día porque esto no dura toda la vida. Hoy en día me dedico solamente al baloncesto, pero esa experiencia me enseñó sobre la vida».

El camino hacia la élite del baloncesto es largo, pero Pierre Pelos siempre tuvo claro cuál era su objetivo. «Tenía claro que quería llegar lo más alto posible, y así fue, pero me llevó mucho tiempo. El camino no es el mismo para todo el mundo, para mí fue más largo. Tuve que trabajar y aprender de mí mismo», comenta. «Fue un camino que me hizo crecer y que me enseñó muchas cosas. Nadie ha tenido un camino como el mío y, de alguna manera, es lo que me ha permitido llegar hasta aquí».

Pierre Pelos perdió a su padre siendo muy joven, a los 11 años, pero fue una figura que le marcó y que le enseñó muchas cosas. «Fue muy importante para mí. A día de hoy me doy cuenta de todo lo que me enseñó. A veces fue muy duro conmigo, pero mirando atrás me doy cuenta de que fue justo. Me ha servido para todo y para nunca rendirme». El francés guarda un gran recuerdo de todo lo que pudo aprender de su progenitor. «Me enseñó que las cosas no siempre son fáciles. Quiero darle las gracias porque fue quien forjó mi carácter y el que me permitió llegar al más alto nivel».

Sin duda, la historia de Pierre Pelos es una de superación y crecimiento. El francés ha demostrado que el trabajo y la constancia dan resultados. «El mensaje es creer en uno mismo por encima de todo. Cuando todo el mundo te dice que no puedes lograrlo, lo primero es creer en ti mismo y avanzar. Siempre hay algo positivo en cualquier situación. Las oportunidades, a veces, solo pasan una vez. Cuando llega una oportunidad, hay que aprovecharla para seguir avanzando. Para mí, eso es lo más importante, creer en ti mismo y en lo que más te motive para que, cada día, trabajes más».