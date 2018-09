Tillie: «Será determinante hacernos fuertes ante nuestra afición»

— No ha podido disputar aún los choques de preparación del Herbalife Gran Canaria por una sobrecarga en el tendón de Aquiles. ¿Cómo está?

— Tras dos semanas muy cargadas me ha venido esta molestia en el pie, que no es importante, pero hay que cuidarla. He parado una semana para tratarla y reducir la inflamación. A día de hoy, está bastante mejor y creo que voy a empezar a entrenar esta semana poco a poco.

— ¿Estará disponible para los partidos del Circuito Movistar en Oviedo ante el Baxi Manresa este viernes y ante el Valencia Basket el domingo?

— No sé si voy a poder estar, que ya es complicado porque nos faltan jugadores, pero vamos a ver.

— Las lesiones no le han dado tregua entre el Olympiacos griego, donde solo pudo disputar 15 partidos la pasada temporada, y el presente arranque en Gran Canaria...

— En el Olympiacos tuve una lesión bastante grave (un desprendimiento de tendón en el músculo aductor de la pierna), pero la segunda fue solo para limpiar la rodilla. Me recuperé bastante bien y las rodillas no me molestan. Ahora es el pie y es algo que tengo que cuidar.

— La disputa de la cuarta ventana FIBA de clasificación para el Mundial de China 2019 ocasiona una semana atípica sin muchos jugadores en los clubes. De hecho, el Granca solo cuenta con seis jugadores profesionales tras acudir Eulis Báez, Oriol Paulí, Ondrej Balvin, DJ Strawberry y Alexander Madsen con sus selecciones...

— No es bueno perder a medio equipo a mitad de la pretemporada. No podemos entrenar en cinco para cinco y es difícil mejorar así. Tenemos que entrenar físico, ejercicios individuales y trabajar al máximo.

— Es una situación que no se entiende en esta época de puesta a punto para la temporada...

— Estas ventanas no son buenas para nadie. Hay que hacerlas en otro momento porque nosotros perdemos cinco jugadores, pero otros más, como Baskonia con 11. No puedes entrenar durante ocho o nueve días y está muy cerca el primer partido.

— ¿Qué valoración hace del equipo formado para el curso 2018-19?

— Me gusta, estamos bien. Hemos empezado de forma difícil en los primeros partidos, pero necesitamos trabajar y entrenar más. Somos un equipo serio y, si seguimos así, mejoraremos. Este grupo es homogéneo y tiene talento, con una buena mezcla de juventud y experiencia.

— ¿Qué le parece la filosofía de juego del técnico Salva Maldonado?

— Me gusta mucho su forma de jugar. He tenido muchos entrenadores durante mi carrera profesional que querían parar y agotar los 24 segundos y otros que querían jugar rápido, como puede ser ahora el caso de Salva. Cuando estemos mejor físicamente les será difícil defendernos porque los equipos no están acostumbrados a correr tanto. Tenemos un equipo físico que puede correr mucho.

— La polivalencia, el talento y la experiencia de Clevin Hannah, Luke Nelson Strawberry, Chris Evans y usted se suma a una columna vertebral claretiana formada por Báez, Albert Oliver, Paulí y Xavi Rabaseda...

— Hay jugadores que llevan muchos años jugando juntos y se ve desde el primer entrenamiento. Se encuentran en la pista sin mirar y eso es tremendamente bueno. Los nuevos sumaremos nuestra experiencia, no estamos aquí para meter 30 puntos cada uno porque no somos así, somos jugadores de equipo. Chris es más anotador, pero los demás somos de equipo, sólidos, que defendemos juntos y queremos hacer más fuerte el grupo.

— ¿Qué opina de los capitanes amarillos Báez y Oliver?

— Siempre que jugaba contra ellos era una gran pelea y ahora compartimos vestuario. Son muy buenas personas, líderes dentro y fuera de la cancha, nos están ayudando a integrarnos lo antes posible para dar el nivel más alto en la ACB y me gustaría llegar al Playoff de la Euroliga, pero será difícil. Tenemos que meternos objetivos altos.

— Posee mucha experiencia en la Liga Endesa y en la Euroliga. ¿Cómo se afronta un ejercicio con 64 partidos entre ambas competiciones sin perder la perspectiva de lograr los objetivos en el torneo doméstico?

— Tienes que ser fuerte físicamente y sobre todo mentalmente. Jugar un viernes por la noche y viajar el sábado para volver a hacerlo el domingo es complicado, por lo que tenemos que cambiar mucho, olvidar lo que ha pasado e intentar hacer buenos partidos. También el nivel de la ACB sube cada temporada y no hay ningún partido fácil.

— ¿Cómo es la máxima competición continental a nivel de clubes?

— Ha cambiado mucho desde que la cerraron. Me gusta más porque juegas contra todo el mundo y hay más nivel cada temporada. Cuando ves las plantillas de los equipos te das cuenta de la dificultad. Será determinante ser fuertes en nuestra casa porque los viajes serán complicados.

— El apoyo de la afición será esencial en una campaña exigente y dura...

— Para alcanzar el Playoff de la Euroliga tienes que ganar 15 o 16 encuentros. Hay que ganar el máximo en casa y darlo todo fuera para ver qué pasa. Es un ambiente caliente, nunca gané aquí con el Baskonia. Tengo experiencia de venir y perder, por eso hablo en primera persona porque sé lo difícil que es jugar aquí. Los clubes que vienen de Rusia y Turquía tienen que llegar cansados y con la afición podremos golpearlos desde el primer minuto.

— ¿Qué le gusta de lo que ha podido ver de la isla?

— Me gusta todo, ya probé las papas arrugadas y he comido muy buen pescado. La gente es amable y me desea que tenga una buena temporada. El clima también ayuda (risas).

— Se retiró Boris Diaw, un pilar de una selección gala que logró el oro en el Europeo 2013 o el bronce en el Mundial de España en 2014 con usted...

— Sí, la generación del 82 y 83, con Parker, Diaw, Piétrus, Gelabale o Turiaf está en el final de su carrera. Ahora llega la del 88, 89 y 90 con Diop, Batum o Jackson. Tendremos grandes equipos en el futuro.

— Tuvieron la mala fortuna de encontrarse con la mejor España...

— Sí, siempre España (risas). Jugué en Río y caímos en cuartos. En cuartos o semis perdíamos contra ellos.