Sylven Landesberg y aquel 1 de abril de 2018 en el Palau: 48 puntos y 52 de valoración

Un recital que ocupa una página destacada en la historia de la Liga Endesa. Sylven Landesberg (Nueva York, Estados Unidos, 10 de abril de 1990) lideró uno de los grandes asaltos del Movistar Estudiantes al Palau Blaugrana en la temporada 2017-2018. Aquel 1 de abril de 2018 el anotador compulsivo recién llegado a la mejor liga de Europa firmó 48 puntos -siete de 11 en tiros de dos, ocho de 11 en triples y 10 de 11 en tiros libres-, cinco rebotes, tres asistencias, nueve faltas recibidas y 52 créditos de valoración en los 35 minutos que disputó en el triunfo por 95-100. Casi nada. Una auténtica exhibición.

«Es un partido que nunca voy a olvidar, uno de esos encuentros especiales que permanece contigo toda la vida. Hacerlo en el Palau, conseguir la victoria, con ese grupo de chicos que éramos una familia… Recuerdo cómo me apoyaron mis compañeros durante el partido. Me decían «Sigue adelante, hermano. Sigue adelante». Hubo momentos en el partido, diría que fue en el tercer cuarto, en el que entré en una zona en la que ni siquiera me daba cuenta de lo estaba haciendo», recordó Landesberg en una entrevista con Relevo el pasado 15 de febrero.

Muchas caras familiares

Un día para recordar en las mejores páginas individuales de la Liga ACB, pero también colectivas con un Estudiantes en el que el actual director deportivo del Granca, Willy Villar, llevaba la parcela deportiva de la entidad que nació en el colegio Ramiro de Maeztu y con muchas caras con pasado y presente amarillo: Salva Maldonado, Sitapha Savané, Omar Cook y Niklas Caner-Medley.

El exterior de Brooklyn con pasaporte austriaco ahondó en que «fue como una experiencia extracorporal. Simplemente estás flotando, todo parece funcionar y ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Simplemente sucede».

«Recuerdo que mis compañeros me decían que era posible llegar a los 50 puntos. Y ni siquiera me di cuenta de que eso estaba sucediendo. Simplemente era algo que sentía y seguí adelante. La pelota seguía entrando, veía a mis compañeros lo felices que estaban por mí y lo solidarios que fueron. Ese fue uno de los mejores recuerdos de ese partido y todavía me dan escalofríos al recordarlo», resaltó sobre su actuación colosal en el fortín del bloque entrenado por el serbio Svetislav Pesic en ese momento.

Landesberg retornará este domingo (16:00 horas) con el Dreamland Gran Canaria, cuarto clasificado con un balance de 20 victorias y 11 derrotas y a una de un Barça que acumula 21 triunfos y diez tropiezos, al Palau Blaugrana seis años después de aquella proeza, pero con un rol diferente con Lakovic al que tenía entonces en el cuadro colegial.

Landesberg, quien promedia 6,6 puntos, 1,1 rebotes y 4,1 de valoración en los 13 minutos que ha jugado de media en 29 encuentros en la ACB, no encuentra su mejor versión en la isla.