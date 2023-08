Salvó: «Podemos seguir compitiendo por títulos»

El Dreamland Gran Canaria iniciará los encuentros amistosos ante el Hestia Menorca este viernes (19:30 horas) en la tercera semana de pretemporada, con motivo de las semifinales del Estrella Damn Ciutat de Maó. El otro pulso de pretemporada en Menorca enfrentará al Valencia Basket y al ratiopharm Ulm alemán a las 17:00 horas, disputándose este sábado el tercer y cuarto puesto (17:00 horas) y la final (19:30 horas).

Antes de emprender el desplazamiento este jueves, Miquel Salvó apuntó que «empezamos a incidir en lo táctico esta semana, poniendo bastantes jugadas y soltándose poco a poco. Hay bastante gente nueva y se irán soltando con el paso de las semanas y del tiempo, para conocernos entre nosotros que creo que es lo mejor para crear un vínculo y un buen vestuario que ayudará a ganar partidos«.

El jugador de Vilanova i la Geltrú, de 28 años, 2,05 metros de altura y que cumplirá su tercera campaña en una isla, afirmó que «estamos unos cuantos del año pasado que creo que podemos ayudar a la gente nueva para que se adapte lo mejor posible al equipo y a la isla. Mi paso por la isla no había acabado. Me quedo para seguir mejorando y creciendo en lo personal y deportivo. Creo que podemos ir hacia adelante, que es una de las razones por las que me he quedado porque podemos hacer más cosas. Llegué a la isla para competir por título y así lo hemos hecho. Creo que podemos srguir haciéndolo«.

Cuestionado por el comienzo de las citas de pretemporada, el exterior claretiano dijo que «sabemos que los entrenos en la pretemporada y las semanas se hacen largas con dobles sesiones. Al jugador lo que le gusta es jugar partidos y seguro que poco a poco habrá muchos fallos y errores porque las piernas están cansadas, pero es lo que necesitamos ahora, empezar a jugar y coger sensaciones«.