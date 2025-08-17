Salud y preparación: el Dreamland Gran Canaria pasa por HPS Nueve jugadores del equipo claretiano pasaron esta semana por el centro médico pasa evaluar su estado físico para encarar la pretemporada

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:13

Los jugadores del Dreamland Gran Canaria aterrizan en las instalaciones de Hospital Perpetuo Socorro (HPS), servicio médico oficial del Club, para realizarse los tradicionales reconocimientos médicos antes de encarar la pretemporada. Esta semana nueve deportistas pasaron por el centro médico, estableciendo así el primer contacto formal con el equipo tras el parón veraniego y dando inicio a las semanas de preparación que conducirán al debut oficial en competición.

Como viene siendo habitual en cada pretemporada, los jugadores se someten a un completo protocolo médico que permite evaluar de manera exhaustiva su estado físico y rendimiento. Esto incluye una entrevista clínica detallada, en la que se recogen los antecedentes médicos, hábitos y posibles dolencias del paciente. Después, se realiza una valoración física completa y una exploración del aparato locomotor y musculoesquelético para valorar la movilidad, la flexibilidad y el estado general de músculos, articulaciones y huesos.

A continuación, se lleva a cabo un estudio antropométrico para medir parámetros corporales como peso, talla, proporción de grasa y masa muscular. El protocolo se completa con pruebas específicas: un electrocardiograma en reposo para analizar la actividad cardíaca, una espirometría basal para medir la capacidad pulmonar y una prueba de esfuerzo con control de gases respiratorios, que permite conocer con precisión la respuesta del corazón, los pulmones y el metabolismo durante el ejercicio. Para concluir, de forma coordinada con el área de Cardiología, se les realiza una ecocardiografía.

El objetivo es garantizar que los deportistas se encuentran en buen estado de salud y físico antes de retomar la actividad en el Gran Canaria Arena y afrontar en las mejores condiciones la temporada 2025/2026.

Siguiendo la misma dinámica que en las últimas semanas con los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo médico de HPS que lidera los reconocimientos está integrado por la doctora Irene Sánchez, especialista en Medicina del Deporte de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS, y la doctora Laura González, también médica especializada en medicina deportiva. Ambas supervisan todas las fases del proceso para asegurar que ningún detalle pase desapercibido.

La ronda de reconocimientos médicos arrancó esta semana con Gonzalo Cabrera Mujica, Wilfried Arthur Tsafack y José Arteaga Ginés el martes; Lucas Nzambi Maniema, Aleksandr Panasiuk y Moussa Coulibaly el miércoles; y el jueves Andrew Albicy; Eetu Heinonen y Miquel Salvó.

La directora del departamento de Marketing y Comunicación de HPS y gerente de Kala By HPS, Eva Molina Barber, muestra el orgullo del centro médico por colaborar un año más con el Dreamland Gran Canaria. «Para nosotros, este vínculo con el Club refuerza nuestro compromiso con la salud deportiva y nos permite mostrar cómo la innovación y la profesionalidad de nuestros servicios médicos se traducen en un apoyo real al rendimiento de los deportistas».

«Cada reconocimiento médico es una oportunidad para demostrar que la medicina deportiva puede ser un aliado clave en el camino hacia el éxito deportivo», señala Molina Barber.