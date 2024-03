Romero: «A Savané le pongo un aprobado muy alto»

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, puso este miércoles «un aprobado muy alto» a la gestión de Sitapha Savané al frente del Club Baloncesto Gran Canaria.

«Las cuentas terminadas con superávit, se ha reducido en medio millón de euros la aportación que hace el Cabildo Insular de Gran Canaria y los hitos deportivos los está cumpliendo. El Gran Canaria solo ha conseguido dos títulos en su historia, habíamos puesto muchas esperanzas en poder renovar la EuroCup, pero creo que no era un elemento exigible. Lo que sí estamos viendo es que se está administrando el club técnica, económica y administrativamente con rigor», argumentó ante los medios de comunicación.

Romero incidió en que «no voy a hacer valoraciones deportivas porque hay un presidente y soy el gestor político, y por primera vez esas cosas hay que diferenciarlas y quiero cumplirlas hasta que sea consejero. Más allá de la pena de caer en los octavos de final -ante el Besiktas turco en la BKT EuroCup-, se ve que hay un equipo sólido y que hay propósito de enmienda. Honestamente, hay que estar por encima de victorias en este momento como nunca antes. Mi reconocimiento a lo que están haciendo Savané, Willy Villar y todo el equipo técnico».

Sobre la autosuficiencia del Granca, el máximo responsable de la parcela deportiva en la institución insular y vicepresidente de la entidad claretiana destacó que «primero hay que conocer el escenario en el que nos movemos. Hace 40 años la Unión Deportiva Las Palmas tuvo una ampliación de capital y fue el Cabildo el que tuvo que hacerla completa porque no se cubrió en su totalidad, eso hubiese hecho que la Unión Deportiva Las Palmas hubiera desaparecido, después hubo empresarios que fueron capaces de ir a esa ampliación de capital y hacerse propietarios. El ecosistema del baloncesto en España no es igual, no tenemos grandes empresas ni grandes empresarios que quieran hacerse cargo del club y, por tanto, aunque es una anormalidad histórica, desde el gobierno de la isla somos responsables y no podemos dejar caer un club que es referencia de los valores de Gran Canaria, deportiva, social, incluso culturalmente por aquello de donde nació en el Claret«.

«Por tanto, vamos a seguir colaborando y estamos siempre con el radar en marcha para seguir minimizando los recursos públicos. Queremos ponerle el naming al pabellón, eso serían recursos que se detraerían de la aportación del Cabildo. Insisto, ya en este primer año hemos puesto medio millón de euros menos y nuestra intención es que en este ejercicio cuando empecemos a hacer el presupuesto del año siguiente haya una minoración también de los recursos del gobierno insulr. En ese trabajo estamos siempre firmes, agregó«.

Asimismo, Romero se mostró optimista de cara al derbi entre el Lenovo Tenerife y el Dreamland Gran Canaria de este domingo (12:00 horas) en el pabellón Santiago Martín.

«Voy a estar el domingo en La Laguna apoyando institucionalmente y colaborando con el club como vicepresidente y esperando que se de la vuelta a la tortilla. Fue un mal resultado el fin de semana -derrota en la pista del BAXI Manresa-, ayer estuve en el Gran Canaria Arena por la visita de los más pequeños con varios colegios. Me encontré con Savané y con Lakovic y están tocados con la derrota, pero con el firme propósito de darle la vuelta el domingo, y que mejor que en un derbi contra el Lenovo Tenerife«, valoró.