La puesta a punto de Carlos Alocén: «Las sensaciones son buenas y ya estoy mirando al futuro»

Fuerza y corazón para superar un golpe duro. El base zaragozano del Dreamland Gran Canaria y de la selección nacional, Carlos Alocén, se recupera de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha sufrida en el compromiso contra el Wolves Twinsbet Vilnius en Lituania a finales del pasado mes de enero. Una lesión que lo tendrá alejado de las pistas hasta el próximo curso.

«Vamos poco a poco. El primer mes se me ha hecho un poco largo. Ir con muletas, ser una persona dependiente. Ahora me queda poco de muletas y tengo buenas sensaciones. Estamos trabajando muchas cosas cada día en el pabellón y este jueves fue el primer día que he hecho algo de piscina. Las sensaciones son buenas y ya estoy mirando al futuro», afirmó ayer Carlos Alocén en los micrófonos de Onda Cero Canarias.

El exjugador del Real Madrid recordó que «fue un chasco. En lo que primero piensas es que te ha pasado otra vez. Las sensaciones cuando pasó fueron similares a cuando me pasó la otra vez y sabía lo que tendría enfrente. Ya me recuperé una vez, pero no me lo esperaba porque estaba a buen nivel y me encontraba físicamente muy bien. Soy una persona que cambia de chip muy rápido y, sabiendo lo que tenía delante, ya estaba mentalizado en trabajar lo mejor posible para volver al mejor nivel».

«Recibí mucho cariño, sobre todo, en el momento en el que se anunció la lesión, y eso es algo que te hace sentir muy bien. Me sentí muy querido por la gente del baloncesto y aquí en la isla. Ayuda mucho en estos momentos y estoy muy agradecido». añadió.

Alocén cree que «la parte mental es más importante que la física. Estoy animado. Durante estos meses según vaya sintiéndome mejor voy a querer estar cuanto antes en la pista, pero sé que es importante hacer el proceso».

Sobre el duelo ante el Real Madrid en el Gran Canaria Arena este domingo (17:30 horas), Alocén manifestó que «va a ser diferente a lo de la Copa. El equipo ha tenido una buena semana para entrenar y veo a al equipo muy bien. Además después de la Copa, con las ventanas FIBA por medio, tenemos muchas ganas de poder dedicarle una victoria a nuestra gente».