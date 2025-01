Alocén: «Trabajaré para volver a llevar esta camiseta durante muchos partidos más»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de enero 2025, 12:53 Comenta Compartir

Tras confirmarse la peor de las noticias con la lesión de Carlos Alocén -rotura de ligamento de la rodilla derecha-, el base amarillo no ha tardado en agradecer tanto al club como a la afición las muestras de apoyo ante una noticia que le va a dejar fuera de la dinámica de competición para lo que resta de temporada.

«Hola a todos. En el último partido sufrí una lesión en el ligamento cruzado de mi rodilla derecha», señaló en una primera publicación el exterior maño en su cuenta de X. «Aunque estas cosas nunca las esperas, era algo con lo que no contaba. Me duele porque me sentía especialmente bien y estaban siendo una etapa muy feliz de mi vida y de mi carrera«, agregó.

«Mentiría si dijera que no estoy algo descolocado, un poco triste y con algo de rabia. Tengo dentro una mezcla de emociones que me hace pensar más de la cuenta en estos momentos, pero el niño que se enamoró de este deporte hace mucho tiempo no piensa rendirse con facilidad», añadió junto con una imagen suya de pequeño.

Ampliar Uno de los mensajes de agradecimiendo que Alocén remitió a la afición y el club desde su cuenta de X. C7

Alocén se muestra positiva pese a la adversidad, insistiendo en que «me recuperé una vez. Me costó, pero me recuperé. Pienso dar todo de mí para volver a hacerlos una segunda vez. Siento que tengo muchas cosas que darle todavía al baloncesto, y algo dentro de mí me dice que al baloncesto todavía le quedan muchas cosas por darme. Nos vemos en unos meses en las canchas«, recalcó.

«A los aficionados del Club Baloncesto Gran Canaria y toda la gente que forma el club quiero daros las gracias por el cariño que he recibido desde el primer día que llegué a la isla«, afirmó el zaragozano en un segundo mensaje en X. »Voy a trabajar mucho para volver a llevar esta camiseta durante muchos partidos más. Nos vemos pronto«.

Alocén cayó sobre el parqué de Vilna en el pasado duelo de EuroCup tras un desafortunado gesto producido en los compases iniciales del segundo cuarto del choque en tierras lituanas, no volviendo a la cancha tras el incidente. Incluso, al retornar al banquillo tras la atención de los fisios, el exterior español solo pudo acceder a la zona con muletas.

Con este jarro de agua fría tanto para el jugador como para el club, todo apunta a que el base argentino de filial, Dylan Bordón, con ficha sub-22, subirá provisionalmente al primer equipo para cubrir el cupo, a la espera de lo que haga el club en el mercado.