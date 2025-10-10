A por la primera gran noche de la pasión de la temporada en el Gran Canaria Arena

El Dreamland Gran Canaria recibirá este sábado (19:00 horas, DAZN) la visita del Unicaja en un duelo de los subrayados en el calendario | El cuadro de Jaka Lakovic persigue hacerse fuerte en su guarida desde el inicio del curso

La fiebre del sábado noche llega a un Gran Canaria Arena que se viste de gala para el primer partido como local del Dreamland Gran Canaria en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026. Un estreno con múltiples alicientes para comenzar a disfrutar y a vibrar con la mejor liga de Europa.

El combinado claretiano recibirá este sábado (19:00 horas, en directo por DAZN) al Unicaja Málaga del canterano amarillo Olek Balcerowski, en una de las citas subrayadas en el calendario por el potencial del rival y por el historial de batallas y de alegrías en estos duelos sin cuartel en la isla -el conjunto amarillo se ha impuesto en diez de los últimos 12 enfrentamientos entre ambas escuadras en el recinto de Siete Palmas-. Un dato muy alentador para creer en tumbar a uno de los mejores equipos de España en los últimos años.

Después de caer ante el vigente campeón Real Madrid en la primera jornada de la competición doméstica (81-71) e imponerse al SL Benfica portugués en el descorche de la Basketball Champions League (61-98), el equipo de Jaka Lakovic pretende hacerse fuerte en su fortín desde el principio y, cómo no, con el propósito de ir llenando el casillero de triunfos de cara al primer objetivo de esta campaña en la ACB: estar en la Copa del Rey, que tendrá lugar del 1 al 22 de febrero de 2026 en el nuevo Roig Arena de Valencia.

Por su parte, el cuadro malacitano de Ibon Navarro aterriza en la isla después de dos triunfos frente al Surne Bilbao Basket y al Mersin turco en la competición doméstica y en el torneo europeo, respectivamente.

Sobre los malos resultados en tierras grancanarias, el preparador vasco destacó que «es un equipo que, por diferentes motivos, no se nos da especialmente bien en los últimos años».

'Fan zone', espectáculo de luces LED, Los Gofiones...

«Arranca el show». Así presentó el Club Baloncesto Gran Canaria el primer partido de la edición 2025-2026 de la máxima competición nacional ante sus aficionados. Una cita para la que tiene preparada la tradicional fan zone con actividades, juegos, comida y bebida, y que estará en marcha desde las 18:00 horas.

Asimismo, el nuevo juego de luces LED del Gran Canaria Arena, una demanda desde hace varios años, propiciará ya un gran espectáculo en la presentación del Granca.

Como colofón a esta primera jornada de la ACB, el emblemático grupo de música tradicional canaria Los Gofiones deleitará en el descanso con sus canciones convertidas en auténticos himnos ya.