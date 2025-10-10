Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Jaka Lacovic en la rueda de prensa previa al partido contra el Unicaja. Cober

Lakovic apunta al Unicaja: «Estos partidos nos ayudan a crecer»

El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria analizó este viernes el encuentro liguero contra el vigente campeón de la Copa del Rey y de la Basketball Champions League (BCL), previsto para este sábado (19:00 horas) en el Gran Canaria Arena

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:48

El Gran Canaria Arena se viste de gala para el primer encuentro como local del Dreamland Gran Canaria en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026. Llega una de las citas subrayadas en el calendario por el potencial del rival y por el historial de batallas y de alegrías en estos duelos sin cuartel.

El combinado claretiano recibirá al Unicaja del canterano amarillo Olek Balcerowski este sábado, a partir de las 19:00 horas (DAZN), en su guarida de Siete Palmas. Tras caer ante el Real Madrid en la primera jornada de la competición doméstica e imponerse al SL Benfica portugués en el descorche de la Basketball Champions League, el Granca pretende hacerse fuerte en su fortín desde el principio y, cómo no, para ir llenando el casillero de triunfos de cara al primer objetivo de esta campaña en la ACB: estar en la Copa del Rey.

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, señaló este viernes que «seguimos trabajando y focalizando mucho más en nuestro juego. Creemos que todavía nos falta este rodaje de equipo y de acoplar a todo el mundo en los roles. Tenemos que coger los automatismos en ataque y el defensa».

«El Unicaja ha cambiado algunas piezas tras varios años juntos, pero sigue con la misma filosofía de juego. Son muy eficientes y es uno de los mejores equipos de la Liga», argumentó el preparador esloveno este viernes ante los medios de comunicación.

Tras medirse al Real Madrid en el estreno y esperar al Unicaja, Lakovic dijo que «estos partidos nos ayudan a crecer. Empezar la temporada así es complicado, sobre todo, porque tenemos medio equipo nuevo. Jugar con esos equipos es difícil porque te castigan los errores».

