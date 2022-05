Pónganse en pie para despedir a una leyenda: Albert Oliver anuncia su retirada

Albert Oliver, leyenda del baloncesto español y recordado por su amplio paso por el Gran Canaria (2013-2019), ciclo coronado con el único título oficial que hay en las vitrinas del club, la Supercopa de España de 2016, ha anunciado su retirada con una emotiva carta publicada en sus redes sociales y que concluye con un «y a otra cosa mariposa».

El base catalán disputará su último partido este sábado con el Monbus Obradoiro, su actual equipo, con lo que alcanzará la cifra de 675 encuentros oficiales en la ACB, cerrando un ciclo que le ha llevado a ganarse el respeto de todo el gremio por su trayectoria impecable y que pudo culminar siendo internacional al formar parte de la selección española en las ventanas de cara al Mundial de China 2019, que terminó venciendo el equipo de Scariolo.

«Empecé a jugar con seis años en el colegio y lo dejo con 43 (...). Lo he disfrutado cada día. Y mucho», cuenta en su carta abierta difundida en redes sociales y en la que sale con la camiseta amarilla del Granca, todo un guiño a un club que le marcó la vida. En esta misiva agradece a entrenadores, compañeros, preparadores, clubes y aficiones el apoyo recibido y tiene un apartado especial para su familia. «Hay cosas en la vida que no puedes elegir. No puedes elegir a tus padres, hermano, hijos y a la persona de la que te enamoras. Yo no lo elegí pero, por suerte, tengo a los mejores a mi lado. A otra cosa mariposa», sentencia.

Oliver se formó en la cantera de Tarrasa, su localidad natal, y debutó como profesional en el Joventut de Badalona (1997-99). De ahí pasó al Lleida (1999-2001) e inició, así, una carrera que le llevó también al Basquet Manresa(2001-2006), Valencia (2006-2009), Estudiantes (2009-2011), Joventut de nuevo (2011-2013), Gran Canaria (2013-2019), Betis (2019-20) y ahora Monbus Obradorio (2020-22).

Formando parte de la disciplina del Granca logró su único título como profesional con la Supercopa de España y fue internacional. Además, fue galardonado como el Premio CANARIAS7-Pepe Moriana en 2016 por la votación de los aficionados en reconocimiento a su rendimiento y carisma.