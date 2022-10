«Papá, ¿me dejarías llevar tu número?»

Jim Moran, Greg Stewart, Pedro Montesdeoca y, desde este sábado, Sitapha Savané. Historia viva de un Club Baloncesto Gran Canaria que retiró la camiseta de uno de sus grandes capitanes en lo alto de un Arena que aplaudió y disfrutó de un momento mágico.

El exjugador y actual presidente de la entidad claretiana estuvo acompañado en el parqué por otros históricos como Jason Klein (2000-2006), Roberto Guerra (2000-2008 y 2012-2013), Marcus Norris (2005-2010) y Albert Oliver (2013-2019) en un acto tremendamente emotivo que presentó Daniel Calero.

Un parqué en el que Savané cumplió el sueño de estar junto a sus padres Angélique y Landing, su mujer Cristina, sus hijos Naya y Lamine, su hermano Lamine, su sobrino Junior y su primo Christian Sagna en un día que quedará para siempre en su memoria y en la de todos los amantes del Gran Canaria.

Los vídeos de Moran, Carl English, Jaycee Carroll, Brad Newley, Edy Tavares, Eulis Báez, Oliver, Guerra, Norris, Klein, Salva Maldonado, Pedro Martínez, Himar Ojeda, Lisandro Hernández, Boniface Ndong, Quique Peinado, Antoni Daimiel, sus excompañeros en Movistar, su sobrina Maciré o sus amigos de Senegal, entre otros, sacaron la sonrisa a todos.

La ovación a otro ídolo

Moran (2001-2011), su gran amigo y escudero de batallas que perduran en el CID aún, no pudo estar presente por su trabajo como entrenador asistente en los Detroit Pistons, pero irrumpió en el videomarcador el primero para llevar el delirio a la grada.

«Felicidades por una carrera increíble, eres un gran jugador y un gigante de la historia de la ACB, de Canarias y del Gran Canaria, pero lo más importante es que eres un gran amigo para todos nosotros. Me alegro por ti y por tu familia, Hoy es tu día, disfrútalo».

Su mujer Cristina recordó que «el Granca no lo sabe, pero gracias a él nuestros caminos se cruzaron hace ya un tiempo. Te conocí en el momento más difícil de tu carrera debido a una grave lesión y te admiré por ser un gran luchador, un gran compañero y un gran líder a pesar de tus circunstancias. Cualidades que a lo largo de este camino he visto reflejadas en todas las facetas de tu vida, así que yo solo puedo decirte una vez que estoy súper orgullosa de ti, que mi admiración ha ido creciendo y que cómo no amar ese número siete si se ha multiplicado de la mejor manera posible -señala sonriente a su hijo Lamine-».

Precisamente, el pequeño dijo con timidez que «estamos muy orgullosos de ti» y aprovechó para lanzarle un mensaje de futuro: « si algún día acabo jugando en el Granca, ¿si me dejas el número?»

El presidente del Lenovo Tenerife, Félix Hernández, entregó un detalle conmemorativo y Lisandro Hernández, presidente durante 20 años (1990-2010), hizo lo propio con una réplica de la camiseta en representación de una entidad que cumplirá 60 años en 2023. Visiblemente emocionado, Savané agradeció vivir un instante tan especial con el club de su vida y, cómo no, rodeado de sus seres queridos.