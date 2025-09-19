Ya es oficial: el canterano amarillo Fynn Schott, cedido al Hestia Menorca

La falta de perspectivas en los esquemas de Jaka Lakovic esta temporada -al no ser 'cupo nacional'-, han facilitado el préstamo del jugador austríaco al club balear

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:04 | Actualizado 16:17h.

La marcha de Fynn Schott a Menorca ya es oficial. Al menos así lo ha dado a conocer el club balear, que cuenta así con su undécimo refuerzo procedente del Dreamland Gran Canaria. En cualquier caso, el pívot austríaco recala en el Hestia en calidad de cedido, ya que el club amarillo quiere mantenerlo y seguir sus evoluciones, que habían sido más que óptimas en el filial claretiano.

A pesar de ser uno de los proyectos destacados de la cadena amarilla, lo cierto es que el interior centroeuropeo no disfrutaba de la condición de «cupo nacional», un factor más que codiciado en el actual baloncesto europeo.

Incluso su polivalencia y altura (2,03 metros), que le permiten jugar tanto de '5' como de '4' e incluso de alero tirador, dada su solvente muñeca -aunque este último año no disfrutó de sus mejores porcentajes-, no parecían suficientes argumentos para poder robarle minutos a un juego interior más que remozado en el Gran Canaria, con el norteamericano Mike Tobey, el sursudanés Kur Kuath, los franceses Louis Labeyrie y Pierre Pelos y el gerundense Eric Vila en nómina.

Con todo ello, la dirección deportiva del Granca ve con buenos ojos la cesión para facilitar el crecimiento de un Fynn Schott que ha empezado a entrar en las rotaciones de su selección y que en tierras menorquinas esperan grandes cosas de él.

Cabe recordar que en la Segunda FEB disputó 26 partidos, promediando 7,8 puntos, 7,2 rebotes, 2,4 asistencias y un total de 12,5 puntos de valoración.

El técnico esloveno, Jaka Lakovic, destacó su deseo de que «esta sea una buena oportunidad para él». A su juicio, «nos ha ayudado mucho en pretemporada y ha demostrado que podemos contar con él. El incoveniente que tenía es que no era 'cupo' ni en ACB ni en la Basketball Champions League de la FIBA, un gran hándicpa para él. Ha salido esta posibilidad de ir a Menorca y creo que será una buena oportunidad para crecer y poder contar con él en el futuro», concluyó.