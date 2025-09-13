Fynn Schott no espera muchas oportunidades en el Granca y pide salir

El jugador austriaco está en dinámica del primer equipo, pero busca una cesión para disponer de más minutos | No viajó al torneo de pretemporada en Galicia y apunta a la Primera FEB

Óliver Suárez Armas
Sábado, 13 de septiembre 2025

Otra perla del vivero de la Vega de San José que vuela. Fynn Schott (Fürstenfeld, Austria, 13 de abril de 2006) tiene previsto abandonar la disciplina del Dreamland Gran Canaria en los próximos días, con el propósito de tener un mayor protagonismo en otro proyecto deportivo. No se desplazó con la expedición claretiana al torneo de pretemporada en tierras gallegas y su destino podría estar en forma de cesión en la Primera FEB.

El interior austriaco, de 19 años, 2,03 metros de altura y elegido en el quinteto ideal del Next Generation Tournament U18 de la Euroliga, celebrado en la sede de París en 2024, se encuentra en la dinámica de trabajo del primer equipo con Jaka Lakovic, siendo considerado junto al suizo Lucas Maniema como los jugadores 13 y 14 del plantel confeccionado para competir en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL) en la presente temporada 2025-2026. Esa era la idea oficializada por el Club Baloncesto Gran Canaria para ambos mientras podrían competir cada jornada con el combinado insular en la recién creada Liga U22.

Fynn Schott, quien aterrizó en la isla en el verano de 2023 para unirse a las categorías de formación de la entidad insular, destacó desde el primer momento por su capacidad de aprendizaje y de crecimiento continuo, erigiéndose como una de las piezas a tener en cuenta en una escuadra de Pablo Melo que logró la permanencia en la Segunda FEB.

Ampliar Schott partiipó con el Granca en el torneo en Italia. CBGC

De hecho, firmó un triple-doble con 21 puntos, 13 rebotes, diez asistencias, tres recuperaciones y 39 créditos de valoración en una última jornada determinante de una fase regular en la que promedió 7,8 puntos, 7,2 rebotes, 2,4 asistencias y 12,5 créditos de valoración.

«Pues quiero ver que ayudan al equipo a prepararse. Lucas (Maniema) se incorpora al primer equipo al 100%. Creo que tendrá oportunidades. También Fynn Schott se incorporará. Veremos cómo se forma el equipo. En principio, todos estos jóvenes que podéis ver hoy están aquí para ayudar a que el equipo se prepare y para prepararse ellos también para su equipo de U22. Están siempre en conexión con el primer equipo tanto en presencia como en filosofía de juego», valoró el preparador esloveno en su primera intervención ante los medios de comunicación el pasado 20 de agosto.

Fynn Schott participó con el Dreamland Gran Canaria en el 15º International Basketball Tournament-City of Cagliari el pasado fin de semana, aportando únicamente dos asistencias en 12 minutos contra el Olimpia Milán y nueve puntos, seis rebotes, dos recuperaciones y 12 créditos de valoración en 21 minutos contra el Dinamo Sassari.