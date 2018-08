«No podía desaprovechar la oportunidad»

Evans, un exterior con un juego físico y enérgico, no fue seleccionado en el draft de la NBA de 2013 y decidió emprender su carrera profesional en el Aries Trilaka griego, un conjunto en el que promedió 16.5 puntos, 7.2 rebotes, 1.4 asistencias y 2.2 recuperaciones en los 25 partidos que disputó en su primera experiencia en Europa .

Un reto mayúsculo para Chris Evans. El nuevo alero del Herbalife Gran Canaria debutará en la Liga Endesa y en la Euroliga con la ambición de demostrar la energía y los números que exhibió en el AS Mónaco francés la pasada campaña, tanto en el campeonato galo como en la Liga de Campeones FIBA, unas competiciones en las que acarició el título.

salto de calidad.

En la escuadra monegasca firmó 13.2 puntos (31.9% de acierto desde la línea de 6,75), 4,1 rebotes, 1.4 asistencias y 1.2 recuperaciones en los 42 compromisos que disputó en la competición francesa, mientras que en la Liga de Campeones FIBA, donde el equipo francés se quedó a las puertas de levantar el título en la Final Four , hizo 13.3 puntos (39.1% de acierto desde la línea de 6,75), 4.5 rebotes y 1.1 asistencias en los 20 partidos jugados.

Después de pasar por cinco competiciones y exhibir sus cualidades, Evans recibió la oportunidad de incorporarse al proyecto del AS Mónaco la pasada temporada, donde se erigió en uno de los jugadores más destacados del plantel galo.

ambición.

Chris Evans se muestra convencido de ser importante en el nuevo proyecto deportivo del Herbalife Gran Canaria. Su motivación es máxima para ofrecer su mejor versión en la máxima competición nacional y en la exigente Euroliga.

«Soy un jugador que se caracteriza por ser pasional, puedo aportar dureza en el juego, energía y atleticismo», dice el alero de Chesapeake.

Evans asegura que «disputar la Liga Endesa y la EuroLeague lo veo como un increíble reto para mí y también para el equipo. Estoy deseando que nos enfrentemos a los grandes equipos de Europa y vernos a mí y a mis compañeros medirnos ante los mejores».

El alero norteamericano confiesa que no conoce «mucho sobre el equipo o sobre la isla, pero sí sé que los aficionados apoyan mucho porque es lo que he sentido en Instagram desde que se anunció mi fichaje, y eso me encanta. Estoy deseando jugar para ellos».