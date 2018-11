Moreno no descarta incorporaciones en el Gran Canaria

En plena presentación del Carnet Joven, el presidente del Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno, no ocultó ante los medios su «preocupación» por el irregular rendimiento de la plantilla amarilla en la presente temporada. Una situación que no le impidió refrendar su voto de confianza tanto en el técnico, Salva Maldonado, como en la plantilla, si bien no descartó incorporaciones en el futuro.