Modernización lumínica del Gran Canaria Arena por más de 400.000 euros El recinto deportivo cuenta con 68 luminarias de última generación y proximamente con ocho dispositivos con capacidad de crear efectos visuales sincronizados

Jueves, 18 de septiembre 2025

El Gran Canaria Arena, instalación propiedad del Cabildo de Gran Canaria, ha mejorado su sistema de iluminación tras una inversión de 439.919,16 euros realizada por el Instituto Insular de Deportes (IID). Así, el recinto deportivo cuenta con 68 luminarias de última generación que optimizan la eficiencia energética.

Esta renovación lumínica responde a criterios de modernización técnica y de sostenibilidad al garantizar la eficiencia energética de una instalación que ya cuenta con paneles fotovoltaicos situadas en la cubierta del Gran Canaria Arena, que en ocasiones permiten que los partidos se desarrollen con los excedentes generados por el sol.

La mejora incluye, además, la próxima instalación de ocho dispositivos de iluminación con capacidad para generar efectos visuales sincronizados. Estos elementos estarán plenamente operativos para la primera semana de competición oficial, reforzando así el dinamismo de las presentaciones y la experiencia de los espectadores.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló que la medida «cierra el círculo» y consolida al Gran Canaria Arena «como referente en España», pues se suma a la planta fotovoltaica que abastece al pabellón, que además nutre a la comunidad energética de Siete Palmas, y a la batería de vanguardia en Canarias para almacenar energía.

«Ahora damos un salto cualitativo en una instalación que no ha dejado de evolucionar tecnológicamente y de adaptarse a las necesidades del calentamiento global y el ahorro energético», enfatizó.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, valoró positivamente estas mejoras: «Con esta actuación ponemos al día, a través de una acción de gobierno, una instalación que demandaba la incorporación de un sistema mucho más sostenible y eficiente energéticamente».

Además, el nuevo sistema beneficiará a los equipos de categoria nacional de disciplinas como el baloncesto (Club Baloncesto Gran Canaria) y el voleibol (CV Guaguas, CV JAV Olímpico y CV Sayre), que encontrarán en este nuevo sistema un recurso añadido para realzar la puesta en escena de los inicios de partido y descansos.

Rormero, máximo responsable del IID, subrayó que esta inversión se enmarca dentro del objetivo «que tenemos desde el gobierno insular» de «seguir impulsando actuaciones en los 21 municipios y en las instalaciones de titularidad insular como el proyecto del nuevo Centro Insular de Deportes, la remodelación del Estadio de Gran Canaria y las actuaciones previstas en la Ciudad Deportiva Gran Canaria».