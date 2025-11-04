Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Angola aprovecha un bloqueo directo de Brussino para progresar en la trinchera serbia. BCL

A mantener el invicto en la Champions frente a un KK Spartak herido en el orgullo

Baloncesto ·

El combinado claretiano recibe este miércoles al conjunto balcánico con opciones de amarrar el billete para la siguiente fase

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

Con un balance de 3 victorias en tres encuentros, el Dreamland Gran Canaria buscará este miércoles -20.00 horas en el Arena- mantener la condición de invicto en el Grupo H de la Basketball Champions League (BCL) ante un KK Spartak herido, crecido y con ganas de vendetta tras la derrota sufrida en Subotica ante el equipo isleño (83-93).

El contundente triunfo de los pupilos de Jaka Lakovic el pasado sábado ante el MoraBanc Andorra en ACB (102-85) ha dado alas al combinado claretiano, si bien la escuadra serbia aterriza en la isla tras sumar una victoria de enjundia en la Liga Adriática. Nada menos que un elocuente 85-80 frente al Estrella de Roja que le mantiene en dicha competición supranacional -en la que se han incluido rivales como el Cluj-Napoca rumano o incluso el Dubai- con un impoluto itinerario de 4 triunfos y ninguna derrota.

De hecho, ante el poderoso conjunto de Belgrado, Danilo Nikolic lideró a los suyos con 21 puntos y 7 rebotes, secundado por el canadiense Olivier Hanlan -otros 16 y 4 asistencias- y el jamaicano Shevon Thompson -14 puntos y 9 capturas-. Los tres ya fueron grandes protagonistas en el choque frente a los amarillos del pasado 21 de octubre, por lo que se espera un duelo de alta dosis de músculo, juego interior y bastante colmillo.

Con todos los efectivos

Lakovic contará para este duelo con todos sus efectivos, con la consabida condición de confeccionar la convocatoria con cinco jugadores de Formación Local (JFL), por lo que espera una mayor presencia del suizo Lucas Maniema, así como la posible inclusión del base finlandés Eetu Heinonen o incluso la del exterior venezolano Brayan González.

A nivel estadístico, el norteamericano Isiaiah Wong se mantiene como el máximo realizador del Dreamland Gran Canaria -16 puntos por encuentro- si bien el colombiano Braian Angola es el mejor valorado -16,3- después de su exhibición en Subotica (24 puntos ante el Spartak), mientras que el norteamericano Mike Tobey -líder reboteador con 6,3 capturas- y Nico Brussino continúan en franca mejoría de cara a este duelo a cara de perro en el recinto de Siete Palmas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  4. 4 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  5. 5 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  6. 6 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  7. 7 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  8. 8 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  9. 9 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  10. 10 Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 A mantener el invicto en la Champions frente a un KK Spartak herido en el orgullo

A mantener el invicto en la Champions frente a un KK Spartak herido en el orgullo