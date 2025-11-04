A mantener el invicto en la Champions frente a un KK Spartak herido en el orgullo

El combinado claretiano recibe este miércoles al conjunto balcánico con opciones de amarrar el billete para la siguiente fase

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

Con un balance de 3 victorias en tres encuentros, el Dreamland Gran Canaria buscará este miércoles -20.00 horas en el Arena- mantener la condición de invicto en el Grupo H de la Basketball Champions League (BCL) ante un KK Spartak herido, crecido y con ganas de vendetta tras la derrota sufrida en Subotica ante el equipo isleño (83-93).

El contundente triunfo de los pupilos de Jaka Lakovic el pasado sábado ante el MoraBanc Andorra en ACB (102-85) ha dado alas al combinado claretiano, si bien la escuadra serbia aterriza en la isla tras sumar una victoria de enjundia en la Liga Adriática. Nada menos que un elocuente 85-80 frente al Estrella de Roja que le mantiene en dicha competición supranacional -en la que se han incluido rivales como el Cluj-Napoca rumano o incluso el Dubai- con un impoluto itinerario de 4 triunfos y ninguna derrota.

De hecho, ante el poderoso conjunto de Belgrado, Danilo Nikolic lideró a los suyos con 21 puntos y 7 rebotes, secundado por el canadiense Olivier Hanlan -otros 16 y 4 asistencias- y el jamaicano Shevon Thompson -14 puntos y 9 capturas-. Los tres ya fueron grandes protagonistas en el choque frente a los amarillos del pasado 21 de octubre, por lo que se espera un duelo de alta dosis de músculo, juego interior y bastante colmillo.

Con todos los efectivos

Lakovic contará para este duelo con todos sus efectivos, con la consabida condición de confeccionar la convocatoria con cinco jugadores de Formación Local (JFL), por lo que espera una mayor presencia del suizo Lucas Maniema, así como la posible inclusión del base finlandés Eetu Heinonen o incluso la del exterior venezolano Brayan González.

A nivel estadístico, el norteamericano Isiaiah Wong se mantiene como el máximo realizador del Dreamland Gran Canaria -16 puntos por encuentro- si bien el colombiano Braian Angola es el mejor valorado -16,3- después de su exhibición en Subotica (24 puntos ante el Spartak), mientras que el norteamericano Mike Tobey -líder reboteador con 6,3 capturas- y Nico Brussino continúan en franca mejoría de cara a este duelo a cara de perro en el recinto de Siete Palmas.