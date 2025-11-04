Lakovic advierte del potencial de Spartak: «Nos espera un partido duro ante un rival en crecimiento» Pese al triunfo del Gran Canaria en Serbia, el equipo de Subotica llega a la isla manteniendo la condición de invicto en la Liga Adriática tras vencer al poderoso Estrella Roja | El liderato del Grupo H, en juego este miércoles (20.00 horas) en el Arena

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 09:39 | Actualizado 10:31h.

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, analizó el duelo de este miércoles en la Basketball Champions League ante el KK Spartak -20.00 horas en el Arena-, advirtiendo del «buen momento» en el que llega el conjunto de Subotica.

«Puede ser que a nivel europeo no sea tan conocido pero en la región es un equipo importante. Además, ahora cuentan con una mejor situación económica y un buen presupuesto. Es un club que está en crecimiento, tanto de juego e importancia. De hecho, están invictos en la Liga Adriática compitiendo ante rivales como el Estrella Roja, el Buducnost. Eso habla por si solo de que es un equipo sólido y bien entrenado», señaló el balcánico.

En opinión del técnico esloveno, «nos espera un partido duro para seguir consolidando esa primera plaza -es líder del Grupo H con un balance de 3 victorias y ninguna derrota-».

A su juicio, «tenemos que parar a sus creadores de juego, a sus principales anotadores, como es el caso de Olivier Hanlan. Nos hizo mucho daño en el encuentro en Serbia. Por dentro tienen a un jugador físico como Shevon Thompson, que domina la pintura y el rebote ofensivo. Además, en la posición de cuatro cuentan con Danilo Nikolic que hace muchas cosas tanto en la pintura como desde el perímetro».

En definitiva, el equipo claretiano tendrá enfrente a «un contrincante completo, versátil y muy duro, algo que va también con su liga. Por ello hay que estar preparados, focalizarnos en nuestro juego con buena defensa y potenciar nuestras oportunidades para generar juego en transiciones».

Por otro lado, el preparador amarillo incidió en que, en esta competición cada partido es decisivo, teniendo en cuenta que el primero de cada grupo para directo a la siguiente ronda. Además, tenemos la situación de hacer convocatorias por el cupo de cinco Jugadores de Formación Local (JFL). Por ahora hemos hecho descartes distintos en función del rival y de los posibles emparejamientos, todo ello pensando en lo que mejor pueda ir al equipo», detalló.

Con respecto a la decisión que tomó el club de cambiar el formato continental este pasado verano -de la EuroCup a la Champions League de la FIBA-, Lakovic reconoció que «a nivel de trabajo semanal, podemos decir que tenemos más tiempo para invertir en el entrenamiento diario, más sesiones para enfocarnos en lo nuestro, sin tantos cambios cada dos días y viajes. Pero realmente no cambia micho en cuanto a la dinámica de trabajo».

En este sentido, consideró que «estamos dando pasos adelante en cuanto a nuestro juego y confianza. Todavía nos queda trabajo por hacer pero mientras estamos en ese proceso, debemos encontrar esa motivación extra cada día para ser constantes en esta mejora», añadió.