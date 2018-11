Maldonado: «Estamos en época de perdedores y hay que afrontarlo»

«Es una situación nueva para todos, como ya dije, y hay que apechugar y aceptar la situación que uno tiene, y luego intentar buscar cosas para ir avanzando en esto y que la situación no te devore. Estamos en época de perdedores, es cierto. Hay que afrontarlo, recuperar el ánimo, descansar, estar al cien por cien y nosotros ayudarles a conseguir las victorias. De momento no lo he conseguido...», afirmó el profesional catalán tras el encuentro ante los laguneros

No puso ningún pero en el triunfo tinerfeño Maldonado. «En la primera parte hubo mucho acierto en los dos equipos. El Iberostar dominó las canastas, las posesiones, han tirado 14 tiros más que nosotros, lo que es mucho en una parte. Hemos aguantado con nuestro acierto, estábamos más o menos enteros. Las defensas no se han lucido mucho. En el tercer cuarto nuestra defensa ha mejorado mucho, pero hemos estado siempre a remolque. La defensa ha estado bien, pero han metido canastas en los últimos segundos para abrir brecha y nos han dado un golpe total. Ahí se acabó el partido. El equipo ha seguido luchando y creo que Iberostar Tenerife ha sido mejor en casi todas las facetas. Ellos han sido mejores», analizó.