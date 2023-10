La luz del Proyecto Carmen brilla en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Hace cinco meses nació un bonito proyecto en el Club Baloncesto Gran Canaria que trataba de sacar lo mejor con terapia deportiva de mujeres con cáncer de mama. De la mano de su entrenadora, Margarita Ramírez, las jugadoras del Proyecto Carmen saltaban a la pista a calentar, en una sesión de entrenamiento para preparar un partido especial que afrontan este viernes. Esta iniciativa, bajo el paraguas de Compromiso Granca, encara un curso ilusionante.

Esta unión entre baloncesto y cáncer ha sido posible gracias a la responsable de la estructura femenina del Club Baloncesto Gran Canaria, Rosi Sánchez, quien aprovechó la ocasión para dar ánimos a las integrantes del equipo. También forma parte de este proyecto la Asociación Española Contra el Cáncer, cuyas trabajadoras se enfrentarán a las chicas del Proyecto Carmen este viernes a las 12:30 en la Sala Club del Gran Canaria Arena.

Margarita Ramírez.

«Ya somos casi una familia, ya no es sólo baloncesto» son las palabras de Margarita Ramírez, la entrenadora de unas chicas que están «súper contentas y súper orgullosas» de formar parte de esta iniciativa. A la hora preparar las sesiones de entrenamiento, Margarita comenta que «según les he ido pidiendo, ellas me han ido dando y siempre me dan el máximo».

«Para ellas esto es como una válvula de escape, aunque estén mal vienen» una frase que sin duda habla del compromiso de unas jugadoras que preparan un emotivo partido contra el cáncer, para el que según su entrenadora «están con ganas y super nerviosas».