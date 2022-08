La leyenda de Carmelo Cabrera se agiganta con un reconocimiento eterno

El Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina acogió este domingo la fiesta del baloncesto español con la tercera edición de la Gala del Baloncesto Español, con el propósito de premiar a los más destacados de la temporada y, al mismo tiempo, reconocer la trayectoria de deportistas que obtienen la consideración de leyenda.

Este galardón fue para Carmelo Cabrera (Las Palmas de Gran Canaria, 6 de enero de 1950), quien puede presumir de haber sido internacional con España en 102 ocasiones y de conquistar con el Real Madrid (1968-1979) cuatro ediciones de la Copa de Europa, diez de la Liga ACB, siete de la Copa del Rey y tres de la Copa Intercontinental.

« Supone el galardón más importante que he recibido en mi carrera deportiva, eso de ser leyenda, bueno para eso tienes que tener unos cuantos años. Me ha tocado ahora, después de mi retirada hace 34 años ya. Me hace una ilusión tremenda que todavía se sigan acordando de mí, que haya dejado una pequeña estela en el baloncesto español. Eso es de agradecer y, además, compartirlo con otra gran estrella como es Amaya Valdemoro», admitió Cabrera a este periódico.

«En un deporte de asociación y conjunto como es el baloncesto, recae en una persona, pero gracias a todos que me han aguantado durante muchos años, que me han hecho disfrutar, que he compartido mis mejores momentos con todos», añadió el exjugador grancanario también del Baloncesto Valladolid y del Club Baloncesto Canarias.

El acto, que contó con la asistencia del combinado nacional absoluto masculino y de algunas jugadoras de la selección femenina, reconoció también a Sergio Llull -Mejor Jugador Nacional-, Silvia Domínguez -Mejor Jugadora Nacional-, Willy Hernangómez -Mejor Jugador Nacional en Competición Internacional-, María Conde -Mejor Jugadora Nacional en Competición Internacional-, Joel Parra -Jugador Joven con Mayor Proyección-, Irati Etxarri -Jugadora Joven con Mayor Proyección-, Amaya Valdemoro -Premio Leyenda- y Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, Pau Gasol y Sandra Ygueravide -Premio Especial-.

El jurado designado por la FEB y Marca para esta tercera edición de la Gala del Baloncesto Español estuvo formado por Jorge Garbajosa -presidente de la FEB-, Juan Ignacio Gallardo -director de Marca-, Juan Fernández -director de gabinete del CSD, en representación del presidente José Manuel Franco-, Santos Moraga y Elisa Aguilar -FEB-, Jesús Sánchez y Jorge Quiroga -Marca-, Antonio Martín -presidente de la ACB-, Carmen Muguruza -representante de la Asociación Clubes Femeninos-, Alfonso Reyes -presidente de la ABP-, Lucila Pascua -presidenta de la AJUB-, Daniel Hierrezuelo -presidente de la AEBA- y Joan María Gavaldà -presidente de la AEEB-.

Es la primera edición de la Gala del Baloncesto Español que se celebró fuera de Madrid y, como apuntó la Federación Española en un comunicado, se llevó a cabo en esta oportunidad « en base al acuerdo de colaboración suscrito entre la FEB y el Cabildo de Gran Canaria».

Según pudo saber este periódico, este acuerdo entre ambas entidades asciende a 165.000 euros e incluye la celebración del encuentro de preparación de cara al Eurobasket que arrancará el 1 de septiembre entre España y Lituania, que se disputará mañana, a partir de las 18.30 horas -en directo por Cuatro-, en el Gran Canaria Arena.