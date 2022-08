Carmelo Cabrera: «Quise cambiar un poco el estilo, fui bastante incomprendido al principio»

Un agasajo para la eternidad para quien revolucionó el baloncesto con su juego. Carmelo Cabrera Domínguez (Las Palmas de Gran Canaria, 6 de enero de 1950) puede presumir de haber sido internacional con España en 102 ocasiones y de conquistar con el Real Madrid (1968-1979) cuatro ediciones de la Copa de Europa, diez de la Liga ACB, siete de la Copa del Rey y tres de la Copa Intercontinental.

–¿Qué supone para usted este reconocimiento del baloncesto?

–Supone el galardón más importante que he recibido en mi carrera deportiva, eso de ser leyenda, bueno para eso tienes que tener unos cuantos años. Me ha tocado ahora, después de mi retirada hace 34 años ya. Me hace una ilusión tremenda que todavía se sigan acordando de mí, que haya dejado una pequeña estela en el baloncesto español. Eso es de agradecer y, además, compartirlo con otra gran estrella como es Amaya Valdemoro. Solo tengo que dar muchísimas gracias a los que me han nombrado, pero también a todos mis compañeros tanto de la Asociación de Baloncesto de Gran Canaria, de Tenerife, de Valladolid, del Real Madrid... De todos en los que he podido jugar porque tiene que ser un premio compartido.

–Ha disfrutado de lo lindo...

–En un deporte de asociación y conjunto como es el baloncesto, recae en una persona, pero gracias a todos que me han aguantado durante muchos años, que me han hecho disfrutar, que he compartido mis mejores momentos con todos estos compañeros porque han sido centenares de compañeros porque he estado en la selección española, en Europa, en todos sitios. Les doy las gracias a todos los que han hecho posible que yo pueda obtener este premio que, por cierto, tiene que ser muy compartido con todos ellos.

–Y con el añadido de recibirlo en Gran Canaria...

–Pues sí, es la tercera edición y la primera que se celebra fuera de Madrid. Eso es muy importante y que te lo reconozcan en tu tierra, que te rodeen de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos, de mis nietos, de mis compañeros... Todo el mundo está como loco porque a un canario nos den el premio de leyenda del baloncesto nacional. Estoy eufórico, muy contento y muy agradecido a todos. Como repartía desde la posición de base, me encanta seguir repartiendo juego y asistencias para compartirlo con todos.

–Completó una carrera inolvidable y un motivo de orgullo...

–El otro día me recordaba el biógrafo que había conseguido 42 títulos desde infantiles hasta con la selección. No me lo esperaba. Quise cambiar un poco el estilo del baloncesto, al principio fui bastante incomprendido. Parece que te sales de unos cánones cuando mi juego es muy peculiar. Me encanta la espectacularidad y la imaginación de ahora, el desparpajo, me veo muy reflejado en otro canario como el 'Chacho' -Sergio Rodríguez-, ese juego alegre. La gente me pregunta cómo jugaba y, salvando las distancias porque él tuvo la suerte de jugar en la NBA, de triunfar con el Real Madrid y deleitarnos con ese juego, pero es lo más parecido por esa espontaneidad, esa creatividad y haciendo siempre algo nuevo, que siempre es difícil, sacártelo de la chistera y cambiar un poco el baloncesto. Verlo en color y no en blanco y negro y tridimensional, que eso es lo más bonito del baloncesto.

–Precisamente, el 'Chacho' vuelve al Real Madrid este curso. Una nueva oportunidad para seguir disfrutando de su juego en la Liga Endesa, ¿no?

–Por supuesto. Yo he apostado por él, ha hecho una temporada impresionante en Italia, tiene una madurez, un liderazgo, una creatividad, un altruismo a la hora de repartir el juego, de asumir la responsabilidad también cuando hay que tenerla y eso hace que sea muy grande. Sobre todo, por ese bagaje que tiene ya que es muy importante y del que el Real Madrid siempre se ha acordado. Me alegro de que siga teniendo canarios en sus filas, que eso es importante, igual que me gustaría que hubiera más canarios en nuestros respectivos equipos aquí, tanto en La Laguna como en el Gran Canaria.

–En este acto estará presente el combinado nacional absoluto que jugará ante Lituania este martes en el Arena (18.30 horas). ¿Cómo está viendo ese cambio generacional ya sin los hermanos Gasol o el propio Sergio Rodríguez?

–Es difícil evidentemente, pero hemos visto en la sub-18 y en la sub-20 que están saliendo muchísimos valores. Yo apuesto por la base siempre, apuesto también porque haya más participación de jugadores españoles en nuestra Liga ACB, que es la segunda mejor del mundo. Todo esto es una cadena importante, pero la selección ahora puede tener un cambio generacional importante al que tiene que ir adaptándose. Se han ido figuras como los Gasol o el Chacho, pero sigue habiendo gente competitiva como los Hernangómez y esa gente joven que viene apretando. Vamos a seguir manteniendo el listón muy alto, pero lo hemos puesto tan alto que igualarlo otra vez va a ser bastante complicado.

–Hablaba antes de que le gustaría que el Granca contara con más canarios. ¿Qué análisis hace de esa situación en el club? ¿Y también del momento institucional y deportivo?

–Ese es el caballo de batalla de siempre, que hay que sembrar para recoger. Hay que seguir invirtiendo mucho en la base y tener paciencia para que vengan nuevos valores. Esa es la política, el Cabildo es el que lleva las riendas del club y vamos a intentar otra vez recuperar el nivel que teníamos de juego y, sobre todo, de afición con ese arraigo que hemos tenido en los últimos años. Y proponernos los objetivos de estar en la Copa del Rey, de jugar el Playoff por el título y de estar en una competición europea. Eso es lo que tiene por presupuesto, por carisma, por caché y por todo... El Gran Canaria se merece estar entre los mejores.