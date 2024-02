Lakovic: «Hemos tenido mucho errores defensivos y nos han castigado»

«Han jugado bien y han merecido ganar» así de tajante se mostró el entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, tras la derrota frente al Valencia Basket en la prórroga (81-89).

El técnico de los amarillos fue claro: «El parcial ha cambiado el momento del partido y hemos tenido un buen tiro para ir a la prórroga, pero Valencia Basket ha ganado merecidamente el encuentro. Las tres primeras posesiones del principio de la prórroga han marcado todo el tiempo extra. Hemos entrado bien en la prórroga pero hemos tenido unos errores defensivos que nos han castigado. El Valencia Basket es un equipo de Euroliga y los pequeños errores te castiga«.

«No creo que el aspecto mental haya influido. El primer parcial que hemos concedido en el último cuarto eran simplemente fallos y despistes básicos que no pueden suceder. No los habíamos cometido en 30 minutos y no podían suceder entonces. Hemos regalado la iniciativa en el partido, no tanto en el marcador, pero si el momentum y fue todo más difícil desde ese momento«, explicó Lakovic tras la dura derrota.

Cuestionado por la agresividad de ambos conjuntos, el preparador esloveno dijo: «Hemos hablado mucho de intensidad y agresividad de los dos equipos. Tratábamos de igualar esta intensidad de un equipo de Euroliga y es que el Valencia Basket, sobre todo en el segundo tiempo, ha jugado muy físico. Sobre porcentaje estoy muy tranquilo, los tiros libres duelen pero hay que también reconocer a nuestro contrario. Han jugado bien y han merecido ganar», concluyó.