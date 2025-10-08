Lakovic: «Tuvimos una gran mentalidad, sobre todo, en la primera parte»

El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria se mostró satisfecho por la respuesta de sus jugadores en el estreno ante el SL Benfica portugués en la Basketball Champions League

El máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó este martes a sus jugadores por la victoria en la cancha del SL Benfica por un contundente 61-98.

«Sabemos que cada partido en esta Basketball Champions League es muy importante. Tuvimos una gran mentalidad, sobre todo, en la primera parte, donde decidimos el partido. En la segunda parte nuestra concentración bajó, pero en general estoy satisfecho por la victoria. Como equipo, aún estamos mejorando y aplicando sistemas. Es una buena victoria, un buen inicio, pero debemos seguir adelante», argumentó el preparador esloveno ante los medios.

Lakovic aseguró que «estábamos preparados para un buen rival porque les vimos jugar en España ante el Zaragoza y el Joventut. También su partido contra el Porto. Estábamos preparados y, por eso, salimos al partido con una buena mentalidad y preparados para ser agresivos. Ellos quieren correr, rebotear duro… la primera parte fue clave para nosotros con una gran mentalidad. No ha sido un buen día del Benfica».

«Nos gustaría competir en esta BCL en todos los partidos. Ya veremos hasta dónde podemos llegar. No creo que debamos ser favoritos porque hay grandes equipos en este torneo. Equipos que han llegado como el Joventut, el Alba Berlín… Los equipos que ya estaban: el Unicaja, el Tenerife, el Galatasaray, con grandes plantillas», finalizó el preparador balcánico del Granca.

Alves, sobre el Granca: «Estamos muy lejos»

Por su parte, el entrenador del SL Benfica, Norberto Alves, se mostró realista, argumentando que «entramos muy mal al encuentro» ante un rival de cuyo nivel, en su opinión, «estamos muy lejos».

«Estoy frustrado por esa primera parte», señaló el preparador portugués recordando los 65 puntos encajados en los dos primeros cuartos: «Cuando tienes un rival grande, con jugadores altos y físicos, hay que intentar igualar su capacidad física siendo más agresivos, meter más el cuerpo y ser más solidarios en defensa. Y no lo hicimos», agregó.

A su juicio, «no hicimos un buen trabajo defensivo en la primera parte. Sufríamos con los pick and rolls del rival y, además, no podemos competir así con esos porcentajes de tiro», agregó tras el 26% de acierto firmado en lanzamientos de 2 y el 33% en triples.

«Nosotros trabajamos al máximo de nuestras capacidades en los entrenamientos. Será importante ahora ver los vídeos para corregir los detalles, pero ahora mismo estamos muy lejos de este nivel», concluyó Alves.