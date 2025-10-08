Alfombra roja de bienvenida para el Dreamland Gran Canaria en la Basketball Champions League (61-98)

El combinado claretiano mostró sus credenciales de favorito este martes para arrollar a un SL Benfica portugués endeble y desbordado desde el salto incial| Louis Labeyrie fue el descarte de Jaka Lakovic por la obligatoriedad de contar con cinco cupos de formación en la competición FIBA

Basta con poner el resultado (61-98) para poner de manifiesto la superioridad aplastante del Dreamland Gran Canaria frente al SL Benfica portugués este martes. El combinado claretiano decidió el choque desde el salto inicial prácticamente y se apuntó el primer triunfo en el grupo H de la fase regular de la Basketball Champions League (BCL).

El Dreamland Gran Canaria, que dispuso de Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Pierre Pelos y Mike Tobey en el quinteto inicial y descartó a Louis Labeyrie por la obligatoriedad de contar con cinco cupos de formación en la Basketball Champions League (entró en la convocatoria el exterior finés del filial Eetu Heinonen), descorchó su participación continental con el propósito de imponer su ley desde los primeros compases del encuentro ante el SL Benfica en el Pavilhao Fidelidade de Lisboa (2-11, min. 4).

Los triples de Tobey y Brussino otorgaron el mando del duelo al combinado claretiano frente a un tetracampeón de Portugal que se veía superado en todos los aspectos del juego en el ecuador del primer cuarto, obligando al preparador Norberto Alves a solicitar tiempo muerto.

Jaka Lakovic movía las piezas para mantener el ritmo y la intensidad en ambos lados de la pista (6-19).

McEwen -siete puntos- irrumpió para liderar el despertar luso (13-22), pero el Granca estaba decidido a iniciar con buen pie su desembarco en el torneo de la FIBA (16-32).

Un parcial de 0-24

Salvó -ocho puntos- se unió al paseo de un campeón de la BKT EuroCup que se paseaba en un estreno triunfal, ampliando la renta tras un parcial contundente de 0-21 en el ecuador del segundo acto (16-53).

El SL Benfica no tenía tiempo ni para asomar la cabeza -seguía sin anotar tras siete minutos disputados- frente a una apisonadora que no tenía piedad de su rival ni de sus aficionados (16-56).

Crandall convirtió la primera canasta del cuadro local con casi ocho minutos jugados, pero un mate de Kuath volvía a intimidar en un autético paseo al descanso (24-65). Inaudito.

Tras el paso por los vestuarios, el Dreamland Gran Canaria no levantó el pie del acelerador para destrozar a un SL Benfica endeble y desbordado (34-74, min. 25) y, de paso, mandar un mensaje a las otras dos escuadras del grupo H: el KK Spartak Office Shoes serbio y el Le Mans Sarthe Basket francés.

Wong -14 puntos- proseguía castigando a un bloque portugués que miraba más el marcador por el tiempo que por la diferencia a recuperar (36-83). Un destrozo que, como no podía ser de otra manera, alimenta el debate entre la BCL y la BKT EuroCup. Pocos partidos tan cómodos tuvo la entidad insular en los últimos cursos.

El entrenador esloveno volvía a dar minutos al exterior suizo Lucas Maniema, quien ya debutó ante el Real Madrid en la Liga Endesa y, en esa ocasión, a Heinonen también ante un panorama tan alentador al término del tercer periodo (43-87).

Restaban diez minutos de disfrute para el Granca y de agonía para el SL Benfica. Los jugadores amarillos ya podían cambiar el chip y pensar en el partido de altura ante el Unicaja este sábado en el Gran Canaria Arena.

Angola -12 puntos- tomaba el testigo de Wong para colocar los 43 puntos de diferencia en una exhibición coral (46-89). Casi nada.

No hubo más historia. El Dreamland Gran Canaria mostró sus credenciales de favorito a las primeras de cambio (61-98).

Ficha técnica:

61. SL Benfica (16+8+19+18): Aaron Broussard (2), Sueing (6), Yussuf (-), Crandall (5) y Dziewa (6) -quinteto titular-; McEwen (17), Ben Romdhane (7), Francisco (4), Gameiro (7), Relvao (4) y Silva (5).

Entrenador: Norberto Alves.

98. Dreamland Gran Canaria (32+33+22+11): Albicy (5), Wong (16), Brussino (8), Pelos (9) y Tobey (7) -quinteto titular-; Kuath (11), Samar (9), Angola (12), Heinonen (2), Vila (3), Salvó (9) y Maniema (7)

Entrenador: Jaka Lakovic.

Árbitros: Martins Kozlovskis (Letonia), Mihkel Männiste (Estonia) e Ivor Matejek (República Checa). Eliminaron por personales al jugador amarillo Eetu Heinonen.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo H de la Liga de Campeones de Baloncesto FIBA, disputado en el Pavilhao Fidelidade de Lisboa ante unos 1.000 espectadores.