SL Benfica - Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Basketball Champions League, en directo

Balón al aire en la décima edición de la Basketball Champions League (BCL), la competición de la FIBA en la que aterriza el Dreamland Gran Canaria tras más de una década siendo uno de los equipos dominadores en la BKT EuroCup, un torneo bajo el paraguas de la Euroliga.

El conjunto de Jaka Lakovic se estrena este martes en la pista del SL Benfica, tetracampeón de Portugal, con el objetivo de comenzar con fuerza en el grupo H y meter la directa desde ya hacia los octavos de final.

