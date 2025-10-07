Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo SL Benfica - Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Basketball Champions League, en directo
Mike Tobey frente a Mario Hezonja en el partido del pasado domingo. Efe

El Granca se enfrenta al equipo portugués en el estreno de los amarillos en esta competición europea | Sigue el partido y consulta el resultado en directo

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 19:45

19:56

El Dreamland Gran Canaria, a la conquista de la Basketball Champions League

Balón al aire en la décima edición de la Basketball Champions League (BCL), la competición de la FIBA en la que aterriza el Dreamland Gran Canaria tras más de una década siendo uno de los equipos dominadores en la BKT EuroCup, un torneo bajo el paraguas de la Euroliga.

19:42

Buenas tardes y bienvenidos al primer encuentro de la Basketball Champions League del Dreamland Gran Canaria.

