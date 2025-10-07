SL Benfica - Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Basketball Champions League, en directo
El Granca se enfrenta al equipo portugués en el estreno de los amarillos en esta competición europea | Sigue el partido y consulta el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 7 de octubre 2025, 19:45
19:56
El Dreamland Gran Canaria, a la conquista de la Basketball Champions League
Balón al aire en la décima edición de la Basketball Champions League (BCL), la competición de la FIBA en la que aterriza el Dreamland Gran Canaria tras más de una década siendo uno de los equipos dominadores en la BKT EuroCup, un torneo bajo el paraguas de la Euroliga.
El conjunto de Jaka Lakovic se estrena este martes en la pista del SL Benfica, tetracampeón de Portugal, con el objetivo de comenzar con fuerza en el grupo H y meter la directa desde ya hacia los octavos de final.
Lea la previa aquí
19:42
Buenas tardes y bienvenidos al primer encuentro de la Basketball Champions League del Dreamland Gran Canaria.
