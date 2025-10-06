Un campeón de la EuroCup descorcha un nuevo desafío continental

El Dreamland Gran Canaria visita este martes (20:30 horas) al SL Benfica portugués en su estreno en la 'Basketball Champions League' (BCL) de la FIBA después de abandonar el paraguas de la Euroliga

Un desembarco de prestigio para la Basketball Champions League (BCL). La competición de la FIBA, que cumple su décima edición en la presente temporada 2025-2026, llevó a la gloria a La Laguna Tenerife en sus inicios y ahora tiene al Unicaja como gran dominador. Un torneo continental que no ha parado de crecer con el paso de los años hasta seducir este verano a equipos como el Alba Berlín alemán del director deportivo satauteño Himar Ojeda, el Joventut Badalona y el Dreamland Gran Canaria, los cuales decidieron abandonar el paraguas de la Euroliga.

La entidad claretiana, campeón de la BKT EuroCup en el ejercicio 2022-2023 y subcampeón en las campañas 2014-2015 y 2024-2025, se enfrenta este martes (20:30 horas, podrá seguirse de manera gratuita en la web www.courtside1891.basketball, el servicio de streaming de la FIBA) al SL Benfica portugués en el Pavilhao Fidelidade, en el encuentro de la primera jornada de un grupo H en el que también están el KK Spartak Office Shoes serbio y el Le Mans Sarthe Basket francés.

El sistema de competición no da tregua en esta fase regular compuesta por 32 conjuntos repartidos en ocho grupos de cuatro cada uno y jugarán una liga de todos contra todos a ida y vuelta. El primero pasará directamente a los octavos de final, mientras que los segundos y los terceros se enfrentarán en un play-in para clasificarse. Los conjuntos disputarán una serie al mejor de tres envites, con ventaja de campo para los segundos clasificados.

Esas 16 mejores escuadras se dividirán en cuatro grupos de cuatro combinados cada uno, pasando los dos primeros para competir en las eliminatorias al mejor de tres choques en los cuartos de final de este torneo.

Una obligatoriedad de la BCL es contar con cinco cupos de formación local (la ACB exige cuatro), por lo que el técnico esloveno del Granca, Jaka Lakovic, convocó al exterior finlandés del filial, Eetu Heinonen, quien dispone de esa condición. En ese sentido, Lakovic deberá realizar un descarte antes del duelo, ya que tiene a todos sus jugadores disponibles (Samar, Salvó, Maniema, Vila y Heinonen son los cupos).

La expedición grancanaria aterrizó en Lisboa el domingo por la tarde después de sucumbir frente al Real Madrid, vigente campeón de la Liga Endesa, en la cita inaugural de la ACB jugada en el Movistar Arena (81-71).

Por su parte, el tetracampeón luso que dirige Norberto Alves se impuso a la UD Oliveirense por 89-76 en el primer duelo de la primera fase de la Liga Betclic de su país, sobresaliendo Justice Sueing (15 puntos, diez rebotes, cuatro asistencias, cuatro recuperaciones y 27,5 créditos de valoración), Koby McEwen (12 puntos, siete rebotes y 17,5 de valoración) y Aaron Broussard y Rasaq Yussuf (ambos con 16,5 de valoración).

Lakovic y «la máxima alerta»

Jaka Lakovic señaló este lunes que espera «un partido difícil contra un rival que seguramente estará con la máxima motivación y ambición, al igual que nosotros».

«Es un rival que ha demostrado que está capacitado para competir muy bien tanto contra el Casademont Zaragoza en Zaragoza como contra el Joventut en Badalona», argumentó el preparador balcánico en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del CB Gran Canaria.

Lakovic resaltó que «tenemos que ir con la máxima alerta a Lisboa. Cambia el formato de competición y en este primer grupo todos los partidos son muy importantes de cara a la clasificación. Tenemos la necesidad de mentalizarnos muy bien para este comienzo de la BCL, que será muy importante para los siguientes pasos en la competición».

Por su parte, el exterior suizo Lucas Maniema, quién debutó con la camiseta amarilla en la pista del Real Madrid, afirmó que «tengo una buena relación con los entrenadores y jugadores, formo parte del equipo y estoy muy contento en este aspecto. Espero poder ir luchando por minutos tanto en Liga Endesa como en la Champions».