Lakovic alcanza el podio amarillo: ya es el tercer entrenador con más triunfos del Gran Canaria

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:27 Comenta Compartir

Tras la contundente victoria del Gran Canaria en su estreno en la Basketball Champions League ante el Benfica (61-98), el técnico amarillo Jaka Lakovic alcanza el podio histórico de entrenadores claretianos al alcanzar la cifra de los 105 triunfos, igualando con ello al entrenador catalán Salva Maldonado.

Una estadística que el balcánico ha alcanzado con menos partidos que el estratega catalán -177 encuentros en el haber del balcánico por 198 del barcelonés-. Un 59,32% de éxito que le coloca, además, como el segundo preparador con mejor porcentaje del club solo superado por el genuino Aíto García Reneses (63,4%).

Apenas iniciando su cuarta temporada en el Dreamland, Lakovic contempla un total de 105 encuentros en la Liga Endesa, donde ha sumado 55 victorias y 50 derrotas (52,38%), además de un triunfo en Copa del Rey en cuatro partidos. No obstante, los números del esloveno se maximizan en competiciones europeas, donde ha sellado 48 victorias y 19 derrotas en 67 encuentros en la EuroCup y un estreno triunfal en la recién estrenada Basketball Champions League.

Con ello, Jaka se coloca tercero en la historia de la entidad canaria en este apartado por detrás de Pedro Martínez (198 triunfos) y Manuel Hussein (123).

Con la paliza al Benfica en la Champions League (61-98), el equipo amarillo logra olvidar la derrota en el estreno de la Liga Endesa ante el Madrid y afronta con mejores garantías el debut en casa ante el Unicaja.

Ranking de entrenadores amarillos por victorias 1 Pedro Martínez: 198 2 Manolo Hussein: 123 3 Jaka Lakovic: 105 4 Salva Maldonado: 105 5 Aíto Gª Reneses: 78 6 Luis Casimiro: 68 7 Porfi Fisac: 61 8 Joaquín Costa: 38 9 Fotis Katsikaris: 13 10 Víctor García: 6

Ampliar

Ranking de entrenadores por partidos (ACB, Copa y Europa) 1 Pedro Martínez: 384 2 Manolo Hussein: 312 3 Salva Maldonado: 198 4 Jaka Lakovic: 177 5 Aíto Gª Reneses: 123 6 Luis Casimiro: 116 7 Porfi Fisac: 114 8 Joaquín Costa: 101 9 Fotis Katsikaris: 27 10 Víctor García: 25

Porcentaje de triunfos 1 Aíto Gª Reneses: 63,40% 2 Jaka Lakovic: 59,32% 3 Luis Casimiro: 58,6% 4 Porfi Fisac: 53,5% 5 Salva Maldonado: 53,03% 6 Pedro Martínez: 51,56% 7 Fotis Katsikaris: 48,1% 8 Manolo Hussein: 39,42% 9 Joaquín Costa: 37,6% 10 Víctor García: 24%

La BCL, la mejor terapia

Tal y como ha ocurrido en las últimas temporadas -antes con la EuroCup-, el Gran Canaria vuelve a olvidar las cicatrices ligueras con triunfos de bombo y platillo en la competición continental. En esta ocasión le ha tocado en su debut en la Champions League, donde los amarillos, en un nuevo hábitat europeo, se adornaron con una paliza que rozó varios récords ante el conjunto lisboeta.

De hecho, el equipo isleño firmó en la primera parte más puntos que su rival en todo el encuentro (65), colocándose a un solo punto de batir la plusmarca anotadora en un primer acto de la Liga de Campeones -Neptunas Klaipeda (66) contra el Capo d'Orlando en enero de 2018-. Además, siete jugadores acabaron por encima de la decena de valoración en un recital coral que incluso para el técnico Jaka Lakovic, no hubo mácula ni error por corregir en su plantilla. En definitiva, números que permiten olvidar el discreto debut ante el Real Madrid en la Liga Endesa (81-71) en el Movistar Arena, además de despertar de nuevo la ilusión para el estreno ACB en casa ante otro rival de enjundia, en este caso el Unicaja Málaga que presume del título en la BCL, en la Copa del Rey que se disputó precisamente en la isla y, además, la Copa Intercontinental como cereza deportiva.

Estreno en casa de alto voltaje

Sin duda, un encuentro de alto voltaje que permitirá calibrar el punto en que se encuentran andaluces y grancanarios en este inicio de temporada. En total se han medido en 69 ocasiones, con 28 triunfos del Dreamland y 41 del Unicaja.

No obstante, la última victoria claretiana fue precisamente en el último duelo entre ambos -el 30 de marzo, para ser exactos- por un ajustado 91-89. Incluso en el último choque entre ambos en tierras malacitanas, los de Lakovic se impusieron por un resultado aún más contundente (88-94). Sin embargo, la victoria más amplia de los amarillos se remonta al 22 de diciembre de 2015, en el entonces Centro Insular como santuario (98-65). Como contraste, el triunfo más abultado de los cajistas nos retrotrae al ya lejano 24 de mayo de 2009, en plenos cuartos de final de la ACB (88-57).

Ampliar Mate de Mainema. El suizo se consolida en las rotaciones amarillas. CBGC

Debut de los canteranos: Maniema se consolida y Heinonen se da a conocer

La necesidad de cubrir un cupo de cinco jugadores de formación (JFL) en la Champions League -a diferencia de la EuroCup que la nómina era de cuatro baloncestistas- ha permitido ver en Lisboa el debut continental tanto del suizo Lucas Maniema como del finlandés Eetu Heinonen.En el caso del helvético, que ya había tenido sus primeros minutos en la ACB frente al Real Madrid, tuvo el martes un mayor protagonismo, firmando 7 puntos -75% en tiros de dos-, 2 rebotes, 1 asistencia y 7 de valoración, todo ello en 16 minutos de juego. Con respecto al base escandinavo, Heinonen ya entró en liza en la segunda parte, prácticamente con el pescado ya vendido en tierras lusitanas, sellando en el acta 2 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 9 minutos, si bien pagó la novatada en el capítulo de las personales, siendo eliminado en los últimos compases del choque al alcanzar la quinta falta. En definitiva, debut satisfactorio de los canteranos, que empiezan a disfrutar del rodaje que propicia esta competición europea.