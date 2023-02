Lakovic: «Tuvimos más deseo que inteligencia para defender»

Jaka Lakovic, técnico del CB Gran Canaria, lamentó despedirse así (89-73) de la Copa del Rey contra el eterno rival, el Lenovo Tenerife. Superior de principio a fin el conjunto de Vidorreta, los claretianos no fueron rival y dijeron adiós en cuartos de final de una competición en la que había mucha ilusión depositada.

«Quiero felicitar al Tenerife por la victoria y su pase a semifinales de Copa. Nosotros hemos entrado en el partido bastante bien, frescos, con acierto, pero el problema es que les hemos dejado entrar también a ellos. Luego en el segundo cuarto, cuando teníamos un parón, Tenerife ha metido mucho. Y se nos escapó el partido. En la segunda mitad hemos intentado volver, y con 14 abajo hemos tenido tiros liberados para meternos en el partido, pero los hemos fallado. Tenerife no ha perdonado. No estuvimos bien, sin quitar nada de mérito a Tenerife», analizó el técnico.

« Estoy decepcionado con el resultado, no con los jugadores. No puedo estarlo. Han entrado en el partido queriendo hacer siempre lo mejor. Sé que querían ganar y hacerlo mejor. Pero no lo hemos hecho. Estoy decepcionado con el resultado«, añadió.

Además, uno de sus jugadores más destacados, el alero Nicolás Brussino, se quedó sin anotar después de intentar un solo tiro en todo el encuentro.

« Siempre necesitamos más puntos de Nico, pero hoy lo han defendido bien, aunque a pesar de eso creo que jugó un buen partido, tanto en la creación de juego (7 asistencias) como en defensa», comentó Lakovic sobre el argentino