Khalifa Diop: «Me voy habiendo conseguido más de lo que soñaba»

El pívot senegalés Khalifa Diop, quien ha fichado por el Baskonia, destaca este martes que «ha aprendido mucho dentro y fuera de la cancha» durante su paso por Gran Canaria y que «ha conseguido más de lo que ha soñado».

«Va a ser bueno volver aquí y jugar contra el Granca, el equipo que me ha dado todo», considera el jugador este martes en una entrevista que le ha realizado el CB Gran Canaria con motivo de su despedida y de la que informa.

Diop espera que llegue el momento de enfrentarse al conjunto amarillo y «poder disfrutarlo y pasarlo bien». El interior africano confiesa que «ha conseguido más de lo que ha soñado» y que se va de la isla «muy feliz por haber conseguido ganar un título con el Granca», en referencia al título de Eurocup que el equipo ganó esta temporada.

En la entrevista, Diop hace un repaso por sus primeros recuerdos en el equipo amarillo, en especial del día que se le asignó el número 18, con el que juega desde entonces y lleva «a cualquier lugar«. Lucirá el mismo número en su nueva etapa en el Baskonia.

«He mejorado mucho. Cuando llegué aquí no sabía casi ni botar el balón. Hay mucha gente increíble que me estuvo ayudando durante todos estos años, haciendo técnica individual, entrenando mañana y tarde. He cambiado mucho, todo gracias a ellos», explica el jugador.

Además, celebra que «ha aprendido mucho dentro y fuera de la cancha» y que, gracias a lo aprendido, considera que «es mejor persona que antes».

Diop se refiere también a los años compartidos con Olek Balcerowski y asegura que «le da pena» separarse de él porque «son siete años». «Cada pretemporada estoy con él y durante toda la temporada; de hecho, es mi compañero de habitación en todos los viajes. Con Olek he jugado Junior, EBA, LEB Plata…», explica.

«Me da pena pero tengo que seguir luchando por mis sueños e intentar llegar lo más lejos posible», añade el jugador que ya ha sido presentado oficialmente como parte del conjunto alavés.

El pívot senegalés agradece al equipo su «ayuda durante todos estos años» y a un afición «increíble» que le ha acompañado durante su paso por la isla.