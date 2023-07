Jaycee Carroll: «Es un privilegio ser un referente en la isla»

Jaycee Carroll (Wyoming, 16 de abril de 1983) siempre ha sido de esas personas humildes con las que da gusto hablar y continúa en la memoria de los aficionados grancanarios, que echan en falta sus triples y su talento. Ahora vive en Utah con su familia, dedicado a las finanzas, a la ganadería y a impartir su sabiduría en el basket.

-¿Es un honor para usted ser un referente para muchos en la isla? ¿Tuvo éxito el campus?

-Sí, por supuesto. Es un privilegio ser un referente para ellos, tener una oportunidad de compartir momentos y hablar con los chicos de baloncesto. Lo que intento es enseñarle mis virtudes en la pista. En los campus podemos compartir la idea, pero la esperanza es que ellos puedan llevar algunas de esas técnicas a casa. Estoy muy ilusionado con volver a Gran Canaria, siempre es una alegría. Los niños y mi mujer están encantados de estar aquí. Es un sitio muy especial para nosotros.

-¿Cuál es su reto a corto plazo, quiere seguir vinculado al mundo del baloncesto?

-Sí. Además de distintas maneras. Estoy en el mundo de las finanzas invirtiendo dinero y ayudando a gente que cumpla sus metas. Quiero seguir haciéndolo pero con jugadores de baloncesto. Ahí tengo mucha experiencia y me quiero involucrar en este mundo. Después, ser parte de algunos campus de verano y empezar a hacer uno propio para mantenerme en constante contacto con el mundo del baloncesto.

-¿Ha seguido de cerca la temporada del Dreamland Gran Canaria?

-Sí, he seguido la Liga Endesa a través de los resúmenes de los partidos. Así que he podido disfrutar de los éxitos pero también he podido presenciar los momentos complicados. Aunque habiendo ganado la Eurocup no se puede pedir más.

-¿Ha hablado con el presidente del club, Taph, sobre si está preparado para llevar algún cargo en el equipo? ¿Le ha abierto las puertas de algún modo?

-¡Claro! (entre risas). Estamos muy conectados porque somos buenos amigos, llevamos casi 15 años juntos. Echaba mucho de menos España. El país y también la isla. Cuando llegué el otro día mi deseo era el de tener una bonita relación con el club y poder hacer un campus de verano más adelante. Pues Taph me llamó y me dijo ¿por qué esperar? vamos a hacerlo este mismo año, y así fue. Todo un éxito para ambas partes.

-¿Conoce al vestuario actual del Granca?

-AJ Slaughter, es un jugador con un talento asombroso, me fue complicado jugar contra él. A Ferrán Bassas me costó muchísimo defenderlo y perseguirle. Andrew Albicy es internacional y uno de esos jugadores que no me gusta defender, porque es muy físico. John Shurna es un amigo. Estuvimos muchos años juntos. Con él puedes conversar de todo y ahora es una leyenda en el Gran Canaria. Como anécdota, me decía que no estaba cuajando su mejor temporada, siendo el MVP de la Eurocup asi que me engañó (risueño).

-A título personal, ¿a qué se dedica actualmente, tiene planes de futuro?

-Vivo en el estado de Utah en Estados Unidos y soy asesor financiero. Trabajo con personas de negocio y con jóvenes emprendedores, a los cuales intento ayudarles a crecer. Por otra parte, mi hija está jugando al baloncesto en el colegio y soy el entrenador de su equipo. Pero estoy esperando a ver si sigue mis pasos porque le gusta defender y quiere pasar el balón, así que tendrá que hablar con Felipe Reyes ya que se trata de una combinación poco vista. Ahora estoy interesado en el equipo femenino del Gran Canaria. Me enteré hace poco y ya estoy en contacto con la directora del club.