Jaka Lakovic: «Vamos con todo a Lugo»

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, admitió este viernes, en la previa del partido que disputará mañana su equipo ante el Lugo en la capital gallega (17.00), que los jugadores que dirige «van con todo» a esta cita dada «la necesidad de sumar» que tienen.

«Ya sabemos que, de por sí, que jugar en Lugo es difícil. El Pazo siempre está lleno, y ahora más por la situación en la que se encuentra el equipo. Jugando fuera debemos ser capaces de sobrepasar momentos complicados, que siempre están en los partidos. Este carácter y esta garra tienen que salir en la pistas en las que no todo va a tu lado. Esto sería algo en lo que queremos estar más duros mentalmente«, dijo.

No quiso hacer cuentas a largo plazo el entrenador esloveno a propósito de los objetivos que queda por cumplir: «El siguiente partido siempre es más importante para nosotros, sin estar demasiado en el futuro ni en el pasado. Queremos vivir el momento y controlar lo que podemos controlar. Primero debemos asegurar el playoff. Para saber si seremos cabeza de serie o no y nuestro posible rival en el playoff, pues todavía quedan cinco partido. Vemos que se va decidiendo y ajustando hasta el final. No vamos a ser capaces de ver contra quién jugaríamos en un posible playoff hasta el final. Hay que vivir el presente e ir al máximo a por lo que podemos controlar«.

A propósito de Happ, que se mide a su ex y en la cancha en la que se consagró el curso pasado, expuso: «Será un momento especial para Ethan. Fue un jugador importante para ellos el año pasado. Acabaron décimos a una victoria de pelear por el playoff. Lo hicieron muy bien con él como jugador principal. Él está concentrado en hacerlo lo mejor posible para ayudarnos a ganar ahí. Eso debería ser su mayor ambición«.

Lakovic eludió hablar de su futuro profesional pese a los requerimientos al respecto: «Si Valencia pierde, hay mil entrenadores. Baskonia ha perdido en Tel-Aviv, y hay otros diez entrenadores que están en la línea. Hay rumores que salen, pero mi con respecto a mi caso aquí, nada va a cambiar, así que poco que decir».