Jaka Lakovic impulsa a un Gran Canaria al alza

Jaka Lakovic da indicaciones a Khalifa Diop en el partido contra el Río Breogán en Lugo. / acb Photo / C. Castro

El combinado claretiano, que está clasificado para la Copa del Rey y para las eliminatorias a partido único de la EuroCup, acumula cinco victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la competición continental. El técnico esloveno imprime su sello a un plantel que ha ganado 20 partidos de los 29 disputados este curso.

1. Un balance que confirma las expectativas y aumenta la esperanza

La decisión de Willy Villar despertó elogios. La llegada de Jaka Lakovic al proyecto del Club Baloncesto Gran Canaria fue recibida con entusiasmo tras dos temporadas con Porfi Fisac en el banquillo. Las expectativas eran altas con el entrenador esloveno por su trabajo en la Bundesliga los últimos tres ejercicios y, tras la primera vuelta en la Liga Endesa y 12 jornadas en la EuroCup, confirma el trabajo y multiplica la esperanza.

Los amarillos ocupan la sexta posición en la competición doméstica con un balance de diez victorias y siete derrotas (+74 de average general) y el liderato del grupo B del torneo europeo con un 10-2 (+73). Acumula una racha triunfal abierta de cinco triunfos seguidos entre la Liga Endesa -dos- y la EuroCup -tres- y seis consecutivos en el certamen continental. Los claretianos se han impuesto en 20 de los 29 compromisos disputados en lo que va de campaña.

2. Señas de identidad reconocidas para despegar sin retorno

Carácter y ambición balcánica al servicio del Granca. La propuesta de Jaka Lakovic gusta y tuvo resultados inmediatos en un arranque liguero espectacular en la fase regular de la competición doméstica (7-2). A pesar del bache de cinco derrotas en seis jornadas que dinamitó el colchón y complicó el acceso a la Copa del Rey, recibiendo una media de 95 puntos en esos tropiezos, logró la reacción para conectar a sus jugadores en el momento decisivo.

El grupo se aplicó en defensa -solo recibió 65 puntos del Fuenlabrada y 75 del Joventut- y en el rebote para poder correr -le metió 110 puntos al Fuenlabrada y 91 al Joventut-. Una identidad muy definida, que se consolida y que agiganta las posibilidades de la escuadra insular.

3. Aportación coral en ambos lados de la pista. Equilibrio

El colectivo por encima de las individualidades. Ese es el secreto de este Granca y, cómo no, mantenerlo es garantía de éxito. Solidaridad y compromiso como pilares para cimentar el crecimiento durante la temporada. Equilibrio, corazón, clarividencia, circulación, agresividad e intensidad en ambos lados de la pista. Las alegrías llegaron con la aportación coral y los sinsabores con las guerras individuales y el abandono de lo que funcionaba -y algo de cansancio por el calendario-.

Inglis, Brussino, Shurna, Balcerowski, Diop o Salvó destacan en el apartado estadístico en ambas competiciones, pero lo cierto es que la capacidad de producir y facturar en todas las posiciones hace más impredecible y peligroso al conjunto insular.

4. Objetivo sellado para la Copa del Rey cinco años después

« Una deuda pendiente con nosotros mismos y con nuestros aficionados». Pocos conocen mejor la importancia de estar en la Copa del Rey para la marea amarilla y para un club que se convirtió en un clásico de este torneo del KO como la leyenda viva y actual presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané. La presión por estar este curso sí o sí se cambió por tranquilidad e ilusión ahora.

La vuelta a la fiesta de las aficiones cinco años después supone el aliciente, la motivación y el refuerzo para un proyecto institucional y deportivo que tiene muy claro el camino a seguir.

5. Sin perder la perspectiva: «La temporada no para»

«Uno de los objetivos era estar en la Copa del Rey. No sabíamos dónde íbamos a estar después de 17 partidos. Era un equipo nuevo, con entrenador nuevo y no sabíamos qué podía esperar. Cerrar la primera vuelta con diez victorias es un trabajo bien hecho, pero esto no para con la Copa del Rey». Así se expresó Lakovic tras conquistar el Olímpico de Badalona el pasado domingo.

Lo recalcó en varias ocasiones porque no pierde la perspectiva. Esto sigue y el Monbus Obradoiro espera este domingo, a partir de las 17.30 horas en el fortín de Siete Palmas, para acelerar en la carrera por competir en el Playoff.

6. Una marea amarilla que recupera la ilusión. Toca crecer

La necesidad de traducir los buenos resultados en crecimiento del CB Gran Canaria en todos los ámbitos. La ilusión se apodera de un entorno con ganas de dejar atrás situaciones convulsas para volver a vivir etapas gloriosas y de disfrute. Toca evolucionar y, por supuesto, aprovechar esta oportunidad para multiplicar la masa social, entre muchas otras cosas.

Es un periodo de reflexión, de salir a la calle con argumentos y, por encima de todo, de tomar decisiones para conseguir que muchos abonados vuelvan a sus butacas en el Arena. Reencontrarse y crecer. No hay vuelta atrás.