Lakovic, feliz: «Gran Canaria es el club y el lugar ideal para mi familia y para mí»

Carácter y liderazgo balcánico al servicio del Club Baloncesto Gran Canaria. La entidad claretiana apuesta por el trabajo y la exigencia del preparador esloveno Jaka Lakovic para capitanear el proyecto deportivo más allá de la presente temporada.

El técnico de Ljubjlana, de 44 años, firmó por una campaña (2022-2023), pero el club amarillo se guarda la opción de prorrogar su vinculación un ejercicio más (2023-2024). El Granca pretende ejecutar esa cláusula y, al mismo tiempo, dar un paso más para ofrecerle firmar hasta 2025.

«Mi familia está muy contenta y feliz aquí y es una parte importante en mi vida. Ahora mismo el Gran Canaria es el club y el lugar ideal tanto para mí como para mi familia para estar aquí. No tengo nada en contra de quedarme y seguir peleando por conseguir éxitos con el club. Tenemos que estar todos tranquilos y pensando en el ahora», explicó este viernes Lakovic en los micrófonos de Directo Al Aro, el programa de baloncesto de Radio Marca Gran Canaria.

Vinculado a sus exequipos Barça y Panathinaikos por diversos medios, el técnico esloveno aseguró que los rumores « no me marean, puede significar que estamos haciendo un buen trabajo. No me ha llegado nada personalmente, son solo rumores. Mi pasado me da un punto de tranquilidad en estos temas».

Lakovic repasó la actualidad de su equipo en una semana sin competición por el parón internacional por la celebración de la última ventana FIBA de clasificación para el Mundial de este verano, incidiendo en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Lenovo Tenerife.

« Le he dado muchas vueltas al partido haciendo todo el análisis. Los primeros días me costó ponerme las pilas para verlo otra vez porque puede ser una victoria o una derrota, pero fue una derrota dolorosa», destacó.

Sobre el balance actual con la séptima posición en la Liga Endesa y el liderato en el grupo B de la EuroCup, manifestó que « el equipo ha ido de menos a más. Empezamos bastante bien la temporada, incluso contra todos los sentimientos que teníamos al principio por haber sido los últimos de la Liga Endesa en reunirse todo el grupo».

«Empezamos bien, pero luego nos tocó un bajón, donde nos encontramos en una serie de derrotas y de dudas, pero hemos sabido reponernos y hacer una serie de victorias que nos llevaron a la Copa y terminar la primera vuelta con diez victorias. Ahora, empezamos la segunda vuelta con dos triunfos muy importantes contra el Obradoiro y el Málaga en casa, ganando los average a ambos», argumentó Lakovic.