IOC Clínica Dental se incorpora como nuevo patrocinador del Club Baloncesto Gran Canaria. CBGC

IOC Clínica Dental, nuevo colaborador del Club Baloncesto Gran Canaria

Liga Endesa ·

La entidad claretiana suma un nuevo miembro a su familia de colaboradores y patrocinadores

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:10

IOC Clínica Dental se incorpora como nuevo patrocinador del Club Baloncesto Gran Canaria, sumando su compromiso al equipo y reforzando la apuesta por la salud, el bienestar y la comunidad deportiva en Canarias. Esta alianza une deporte y cuidado dental de excelencia, respaldada por la misión, visión y valores que guían a IOC: crear la mejor sonrisa para cada paciente, liderar con innovación tecnológica y ofrecer una atención cercana y de calidad, siempre con orgullo canario.

IOC Clínica Dental es un referente en las islas, con clínicas 100 % canarias, destacando en implantología, ortodoncia, estética dental y tratamientos avanzados como implantes y dientes fijos en 24 horas. Con más de 120 profesionales especializados y más de 200.000 pacientes atendidos desde 2005, IOC aporta experiencia y tecnología de vanguardia a esta colaboración. Sus seis sedes en Gran Canaria, una en Tenerife y otra en Lanzarote refuerzan su conexión con la población local.

Para el Club Baloncesto Gran Canaria, este acuerdo supone un valor añadido para jugadores y aficionados, potenciando tanto la salud bucodental como la conciencia de cuidados preventivos. La tecnología avanzada de IOC permite tratamientos más precisos y personalizados, asegurando que la experiencia de cada paciente -y de cada miembro de la familia del club- sea impecable, cercana y satisfactoria.

