«Hay mucho potencial y tenemos que sacarlo cuanto antes»

«La sensación dentro del equipo es muy buena aunque no hayamos conseguido ninguna victoria en la pretemporada. Hemos ido creciendo poquito a poco y eso es importante de cara a coger confianza. No estamos preocupados por no haber ganado los tres amistosos porque hemos jugado con bajas por lesiones y la ventana FIBA», analiza.

Tras tres temporadas en la isla, el alero catalán, de 29 años, renovó este verano por dos más para multiplicar su incidencia en un proyecto en el que ha contribuido de forma activa para propiciar su crecimiento.

«Hicimos una gran temporada el pasado año, en el que nos clasificamos para la Euroliga por vez primera en la historia, pero sabemos que los rivales están un peldaño por encima y nos costará mucho competir contra ellos. Iremos con trabajo e ilusión, sabiendo qué equipo somos, pero sin tener miedo a nadie», argumentó.

El combinado de Salva Maldonado se presentará ante sus aficionados ante el Iberostar Tenerife mañana (12.00 horas) en el Gran Canaria Arena, tras cuatro encuentros amistosos lejos de la isla ante el conjunto aurinegro, el UCAM Murcia, el Alba Berlín alemán y el Valencia Basket, donde no ha podido estrenar su casillero de victorias.

«Tenemos un encuentro para poner en práctica todo lo que estamos trabajando y para empezar con buen pie la temporada. Es importante jugar delante de nuestra afición porque llevamos todo el verano sin disputar ningún partido en casa y la gente está ilusionada con el nuevo equipo y esta campaña, al igual que nosotros», indicó.

Con respecto a las incorporaciones que ha tenido el Herbalife Gran Canaria para la presente campaña, Rabaseda considera que todos han llegado con una «predisposición buenísima» para adaptarse al conjunto y al juego máximo responsable técnico.

«Poco a poco deberemos ir encajando las piezas y jugar con más sintonía, porque creo que tenemos mucho potencial y que deberemos ir sacándolo cuanto antes», aseguró.

Asimismo, el jugador de Ripoll resaltó el juego de Salva Maldonado, con quien coincidió durante su etapa en el Montakit Fuenlabrada, y aseguró que siempre ha sido similar.

«En los últimos años, tanto el Joventut como el Estudiantes han practicado un juego dinámico y de lanzar mucho de tres de la mano de Salva. Ahora defendemos de otra manera y ya vamos asimilando sus conceptos y jugando mejor, por lo que la primera victoria llegará pronto y esperamos que sea este domingo», apuntó el exterior de la selección nacional.

Además, Rabaseda se refirió al desgaste añadido que sufrirá el Herbalife Gran Canaria debido a los largos desplazamientos que tendrá que afrontar en la máxima competición continental a nivel de clubes, si bien se apresuró a poner de manifiesto que no será una excusa.

«Los viajes seguramente nos pasarán factura, pero nosotros tenemos ese problema cada fin de semana y cada encuentro entre semana, por lo que intentaremos descansar cuando llegue la oportunidad para después competir al máximo e intentar ganar. Esa circunstancia nunca ha sido una excusa y este año tampoco», comentó el alero gerundense.