«Se hablará mucho de Angola esta temporada, está preparado para este siguiente escalón»

El nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria se ejercitó con Alfonso Sánchez en el prestigioso 'The Embassy' antes de comenzar con Colombia la preparación de la Copa América

El francotirador afina la puntería. Braian Angola (Villanueva, Colombia, 6 de abril de 1994) se estrenará en la Liga Endesa en la temporada 2025-2026 después de pasar por competiciones domésticas como la belga, la serbia, la griega, la israelí y la turca, destacando por su capacidad para generar y para anotar en combinados como el Partizán, el Galatasaray, el Pinar Karsiyaka, el AEK Atenas, el Hapoel Tel Aviv y, por último, el Turk Telekom.

Angola, de 31 años y 1,98 metros de altura, aterrizará en la mejor liga de Europa de la mano de un Dreamland Gran Canaria que tenía su nombre subrayado desde hace varios cursos. Se unirá al cuadro de Jaka Lakovic tras promediar 13,4 puntos, 4,7 rebotes, 4,8 asistencias y 14,7 créditos de valoración en la pasada edición de la BSL otomana y 16 puntos, 3,2 rebotes, 2,9 asistencias y 17,6 de valoración en la BKT EuroCup, brillando con 21,3 puntos, 4,6 rebotes y 3,3 asistencias de media en la eliminatoria por el cetro frente al potente Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, vigente campeón de la Euroliga.

Convertido en uno de los líderes indiscutibles de su selección, Angola ya se encuentra en su país para preparar la Copa América que albergará el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, en Nicaragua, del 22 al 31 del presente mes de agosto, estando Colombia encuadrada en el grupo A junto a la anfitriona Nicaragua, a la República Dominicana y a la Argentina de Nicolás Brussino.

Pero antes de emprender ese viaje a casa pasó unos días de descanso en Málaga, aprovechando para ejercitarse en el prestigioso The Embassy ubicado en Fuengirola, un centro consolidado como referente europeo en el entrenamiento profesional -homologado por la FIBA- puesto en marcha por los campeones del mundo José Manuel Calderón y Berni Rodríguez, y por el que han pasado jugadores y equipos de baloncesto de primer nivel mundial. Ahí trabajo junto al exjugador del Unicaja, Obradoiro, Gipuzkoa, BAXI Manresa y Baloncesto Sevilla en la Liga ACB Alfonso Sánchez, ahora entrenador de desarrollo de jugadores, durante la primera semana de agosto.

«Contactó con The Embassy, nos dijo que iba a estar unos días por la Costa del Sol, esta zona de Marbella y de Fuengirola, y era la mezcla perfecta de poder entrenar y estar de vacaciones. Me comentó un poco que estaba a punto de irse con su selección y quería aprovechar estos días para llegar en el mejor estado de forma posible y de sensaciones. Recabé esa información necesaria para poder ofrecerle unos entrenamientos adecuados a su criterio y a sus necesidades. Es un tío muy humilde y muy accesible, con una predisposición y una ética para el trabajo brutal», valora Sánchez.

Sánchez asegura que «como jugador tiene poca presentación porque está dando mucho de que hablar en estos últimos años. Braian se ha curtido en mil batallas, como se suele decir en inglés tiene un león o un perro grande dentro porque tiene una historia de superación año tras año, desde que se fue a Estados Unidos para su periplo universitario. Lo intentó en la Liga de Desarrollo de la NBA y luego comenzó su viaje a Europa, donde siempre ha estado en países cuna del baloncesto como Serbia, Turquía e Israel y haciendo siempre muy buenos papeles».

«Entiende el baloncesto y respeta el juego»

«Tiene mucho talento en sus manos, es un jugador que tiene puntos, que entiende el baloncesto y respeta el juego. Creo que va a ser un jugador de los que se va a hablar la próxima temporada porque está preparado para este siguiente escalón, este siguiente escaparate y creo que él también tiene a nivel personal muchas ganas. Se encuentra en un momento muy bueno», asegura con firmeza tras conocerlo.

Sánchez, quien se considera «un jugador que ayuda a otro jugador, no me gusta decir que soy un entrenador de desarrollo», incidió con Angola «en sesiones de mucho volumen de tiro, con muchos gestos que consume en los partidos, mucha rutina de pick and roll, de uno contra uno, de situaciones de salida de bloqueo e incluso hemos hecho alguna sesión de oposición en la que yo me ponía a defenderle».

«La verdad es que ha sido uno de los jugadores con los que más he disfrutado trabajando este verano porque tiene una ética, una predisposición y una cultura del esfuerzo admirables», resalta.

Sánchez agrega sobre el escolta colombiano que «parece que todo lo hace fácil porque tiene un trabajo de pies y una coordinación muy buena. Se ve que disfruta trabajando».

Más allá de los días con sesiones para activarse, hay un aspecto que pone de manifiesto su forma de ser y, cómo no, sus valores.

«Ha sido muy cercano con los jóvenes también. Tuve jugadores antes y después de las sesiones de Braian y se quedaban conmigo de reboteadores. Siempre tuvo un momento para hablar con ellos, preguntarles en qué momento formativo se encontraban y ha compartido un poco su experiencia con un mensaje de trabajo, de cultura de esfuerzo, de predisposición, de que con actitud todo llega, de seguir trabajando... Tuvo un par de anécdotas reflexivas con estos jugadores que es de admirar, de valorar y te hace ver qué tipo de persona y de jugador es», dice Sánchez.

«Es mi reconciliación con el baloncesto»

Retirado en 2020 tras una carrera marcada por varias lesiones graves, el canterano del Unicaja comenta que «me sigo sintiendo feliz, cómodo y a gusto como jugador y ahora he encontrado en esta figura la oportunidad de devolver a los jugadores profesionales y de formación mi granito, mi pequeña experiencia. Al final, quieras o no entienden claramente que yo he sido uno de ellos. Saben que no me voy a volver loco, que no vamos a hacer un ejercicio de muchas repeticiones, saben que entre comillas hablamos el mismo idioma. Eso hace que el jugador enseguida baje su preocupación por las primeras sesiones sobre todo«.

«Es mi reconciliación con el baloncesto también. Tuve la circunstancia de lesionarme y estar mucho tiempo fuera, una lesión de la mano muy importante y tuve que aprender otra vez a tirar y entrenar mucho tiempo yo solo. Todo eso que me ha pasado lo estoy utilizando ahora para intentar ser el mejor entrenador de desarrollo de jugadores o de técnica individual posible. Toda esa experiencia que tuve como jugador, mis vivencias y circunstancias, pues estoy intentando ponerlas a disposición de todos los jugadores que pasan por este centro«, asevera Sánchez.