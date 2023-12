El Granca continúa con su dominio en Europa (93-65)

El Dreamland Gran Canaria suma y sigue en Eurocup. Una exhibición más en casa ante el Aris Salónica con un gran trabajo coral, permite al conjunto de Jaka Lakovic continuar invicto en el Grupo B. Los amarillos, que salieron de inicio con Albicy, Slaughter, Brussino, Pelos y Happ, arrollaron al equipo heleno, que se vio acompañado por unos 20 aficionados que no dejaron de alentar a los visitantes, desde la primera mitad, siendo muy superior sobre el rival.

El partido comenzó con una bonita jugada colectiva de los claretianos que culminaría AJ Slaughter con un triple. El Aris respondería rápido con una canasta, pero acto seguido, el estadounidense nacionalizado polaco anotaría otro triple para el Dreamland. Los amarillos dominaban el inicio del choque y llegaría otra canasta fácil, esta vez de Pelos para poner el 8-2 en apenas un minuto y medio de juego. Harrell Ronnie, el mejor de los visitantes, se hacía notar con su primera canasta tras buena jugada combinativa.

A raíz de ahí, los griegos se pusieron las pilas y fueron anotando hasta igualar el encuentro a once puntos. El 4 local, AJ Slaughter, había sumado nueve puntos en cinco minutos, pero el cuadro visitante no quería dejar de anotar y con una buena jugada de Gallinat se pondrían por delante por primera vez. Sin embargo, un triplazo de Albicy sobre la bocina (y avisado por el público) sería el desencadenante de lo que vendría. El pívot visitante Silvio se hacía fuerte bajo el tablero para sumar un 2+1, pero no acortarían la distancia frente a un Granca lanzado. Al término del primer cuarto, el Granca mandaba con un 29-17.

En el segundo acto se vio más acierto, sobre todo, en el poste bajo. Se hacían fuertes en el rebote los Lammers, Pelos y Happ, que se ponían las botas anotando todo lo que cogían. Lo que se le sumaba al acierto de un AJ Slaughter sublime. No obstante, el Aris seguía picando piedra para no despegarse en el luminoso del Arena. De hecho, consiguieron superar la barrera psicológica de los diez puntos con un buen tiro de tres de Ronnie para poner el 44-35 a falta de un minuto para el intermedio. Un intento desde propio campo de Jovan Kljajic, que a punto estuvo de entrar, ponía fin a una primera mitad marcada por el intercambio de golpes (49-38).

Lakovic avisaba a los suyos en el descanso que no quería despistes y los jugadores locales salieron a comerse el parquét del Arena. A pesar de la floja entrada, se presenciaba una nueva comunión entre afición y equipo. Al tiempo que el Granca buscaba irse con un dos más uno de Nico Brussino que, con el tiro libre adicional, colocaba el 57-41: máxima ventaja del partido hasta entonces. Eran momentos de imprecisión para ambos conjuntos, que estuvieron dos minutos casi completos sin convertir. Hasta que Toliopoulos, el máximo anotador de los visitantes con 18 puntos anotaba para su equipo.

Sin embargo, la escuadra de Giannis Kastritis elevaba la pugna física y no quería que se descarrilara el encuentro, pero lo cierto es que un inmenso Granca con dos triples de forma consecutiva, primero Landesberg y luego Salvó desmarcados ante una defensa zonal, ponían fin al tercer cuarto con un 72-50 favorable a los grancanarios.

Un último acto para disfrutar

El último cuarto fue para divertirse. Los amarillos con un dominio aplastante cerraron el partido antes de tiempo contra el Aris y ante 3.543 fieles en un miércoles festivo. El Dreamland Gran Canaria quitó el pie del acelerador, al tiempo que Lakovic daba entrada a los menos habituales a Rubén De La Torre, Kljajic y Bassas jugaron los últimos compases del choque. El campeón no perdona y consigue el pleno tras diez jornadas en competición europea. Al final del choque 93-65.

El próximo partido de los claretianos será este domingo (11.30 horas) ante el Real Madrid, en la jornada número 13 de Liga Endesa.