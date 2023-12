El Granca busca un triunfo para sellar la ansiada Copa del Rey

Afronta el CB Gran Canaria la última batalla de 2023 y lo hará frente a su gente, con la premisa bien clara de despedir el año con un triunfo que le consiga el billete a la ansiada Copa del Rey. Será este sábado, a las 19.45 horas, frente al Río Breogán, a quien Jaka Lakovic espera derrotar desde la elaboración, el hambre y el criterio.

A priori, no debería fallar el conjunto claretiano, que tiene una posibilidad de oro delante de sus aficionados para dar un golpe sobre la mesa. Y no quiere relajaciones el propio Jaka Lakovic, que dejó claro que la clasificación no hace justicia a su rival y que habrá que sudar para alzarse con el triunfo.

«El Breogán es duro, compite y siempre está compitiendo, pese a que está abajo. Es tercero en liga en rebote ofensivo, con incidencia en poste bajo y un nuevo muy buen tirados, que potenciará su juego indirecto. Sin lesiones jugaban con un quinteto más bajo. Por eso debemos estar preparados para defender bien y acabar con buen rebote para poder correr e imponer nuestro ritmo de juego», halagó el preparador del Dreamland Gran Canaria.

Al mismo tiempo, el esloveno recordó que «es un partido que hace muchos años no pudimos cerrar el pase de Copa en casa. Por eso es importante. Podemos sellar el billete. Como siempre, nuestra afición responderá. Siempre está detrás de nosotros. Y nos van a volver a enseñar cómo se sienten estos partidos importantes en casa».

Con todo, y con la consigna bien clara de no fallar, el Gran Canaria recibe al Breogán con los colmillos afilados. Con la certeza de que la Copa está al alcance de canastas y que así va a suceder. El Arena aguardará y tiene ganas de despedir el 2023, exitoso e histórico, con una última sonrisa y otro grito de celebración.