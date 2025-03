«El Gran Canaria puede tener más presión, pero también la ventaja de jugar en su pabellón»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de marzo 2025, 00:12 Comenta Compartir

-El Dreamland Gran Canaria y el Umana Reyer Venecia se enfrentarán este miércoles (20:00 horas, en directo por Vamos de Movistar+) por un puesto en los cuartos de final de la BKT EuroCup 2024-2025. ¿Qué análisis hace de esta eliminatoria?

–No me gusta mucho este formato de eliminatoria. Pienso que un equipo que juega toda la temporada para llegar hasta aquí necesita como mínimo dos partidos, pero esto es como es y no se puede cambiar. A un partido solo en la cancha del Gran Canaria seguro que es una ventaja grande para ellos. Puede ser más presión para ellos, pero para mí es más ventaja también porque se juega en un pabellón en el que tienes tu propio público y en la cancha en la que juegas siempre.

–El combinado claretiano fue de más a menos durante la fase regular, descendiendo a la tercera posición del grupo A tras haber sido primero y segundo durante muchas jornadas, mientras que el conjunto transalpino fue de menos a más pasando de estar fuera del playoff a terminar a un gran nivel. ¿Llega mejor su equipo a pesar de que se juegue a partido único en el Gran Canaria Arena?

–Hemos tenido muchos problemas en la primera parte del campeonato en la EuroCup porque hemos tenido muchas lesiones y, sobre todo, en los bases. Nunca me había pasado en mi carrera, es la primera vez y era muy difícil. Luego, poco a poco cuando el equipo estuvo más o menos junto hemos ganado partidos. También a nosotros nos faltó un partido para ser segundo. Para mí esto no es una garantía de que vas a llegar hasta el final por estar mejor clasificado porque esto es deporte y necesitas estar preparado. En el playoff no cuenta la posición en la que vienes.

–¿Qué destaca de su adversario en este cruce de alto voltaje del certamen continental?

–El Gran Canaria es un equipo que no sé la palabra justa para definirlo. Es un roster muy profundo, con un quinteto y un banquillo importante. Es un equipo que tiene mucha experiencia y mucha calidad en el roster. Ya ha ganado esta competición y mi exjugador Jaka Lakovic crece tanto como entrenador día a día. No veo cosas malas por ahí, veo un equipo muy importante, que puede competir y jugar contra cualquiera. Vi la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia Basket y se vio la calidad de ese equipo.

–El trío canadiense compuesto por el eléctrico Tyler Ennis -MVP de la última jornada de la fase regular del torneo europeo-, el ex-ACB Kyle Wiltjer y el pívot poderoso Mfiondu Kabengele -máximo reboteador de la fase regular de la BKT EuroCup- sobresalen en su escuadra, pero cuenta con un grupo sólido, ¿no?

–Nosotros somos otro equipo desde enero, pero podemos hacer más. Dices que somos un equipo sólido, yo pienso que somos sin más. Más del 50% de los partidos los hemos jugado sin bases y nunca al nivel que podemos jugar. Desde enero es una cosa diferente y se ven nuestros resultados. Enero ha sido completamente distinto que toda la temporada.

Neven Spahija. U.R.V.

–Equipos con una trayectoria como el Joventut, el ratiopharm Ulm, el Dolomiti Energía Trento, que acaba de ganar la Copa en Italia, o el Cosea JL Bourg-en-Bresse, vigente subcampeón de la EuroCup, no se clasificaron para las series por el cetro europeo. Esto habla muy bien de lo exigente que está siendo esta edición de la competición, ¿no?

–La EuroCup este año está siendo muy dura y competitiva. No es fácil jugar el campeonato doméstico y la EuroCup, no es nada fácil. Esos equipos son un ejemplo claro de esto.

–Usted se proclamó campeón de liga en países como Croacia, Lituania, Israel, Eslovenia y España, de la EuroCup con el Valencia Basket en el curso 2009-2010 y puede presumir de haber sido preparador asistente en dos franquicias de la NBA. ¿Qué le queda por lograr como entrenador?

–Comer un poco más de jamón ibérico y de paella (risas). La vida de un entrenador es así. Siempre hay que pelear y jugar para mejorar. Me gusta trabajar. Los títulos son importantes, pero también producir jugadores y entrenadores. Mis ayudantes son ahora primeros entrenadores en España, Italia, Croacia o Turquía. Entonces, te da esa satisfacción. Te queda trabajar como siempre.

–Usted posee esa experiencia como técnico que Jaka Lakovic está acumulando ahora. Comentó antes que jugó para usted. ¿Qué destaca de la filosofía del entrenador esloveno?

–Jaka es muy bueno. Hemos trabajado juntos en el Novo Mesto (temporada 2001-2002). Un equipo muy bueno y que emocionó. Yo no empecé la temporada, no sé cuándo cambiaron al entrenador. Entendí que era un jugador de nivel altísimo desde el primer momento. Luego me llamó Zeljko Obradovic para preguntarme qué pensaba de él y le dije que lo firmara ahora mismo si no lo había firmado aún (lo fichó para el Panathinaikos griego, donde estuvo cuatro temporadas). Me escuchó y tuvo muy en cuenta mi opinión. Después ya todo es historia como un jugador importante. Yo lo veo como un entrenador importante a nivel europeo y que dirigirá a un equipo de la Euroliga. Si no con el Gran Canaria, que ya tuvo esa oportunidad y no sé por qué no quiso jugarla, pero Jaka Lakovic es un entrenador que crece y le veo un futuro muy bueno a nivel alto.

–Fue campeón de la Liga Endesa con el Baskonia en el ejercicio 2007-2008 -volvió al banquillo baskonista en 2021-. ¿Qué recuerdos guarda de la Liga ACB y qué hace que sea considerada como la mejor de Europa?

–La Euroliga antes era la mejor competición tras la NBA porque los clubes podían ser campeones de Europa. En este momento no es posible porque es una competición muy alta y continúa creciendo cada año, como dijimos de la EuroCup. Cuando hablamos de ligas domésticas, la ACB es un ejemplo para todos. En mi opinión era muy fuerte por el formato de la Euroliga antes. El nivel de la liga italiana ha crecido un 30% en estos dos años que llevo ahí, pero no llega al nivel de la ACB. Es una liga que no se toca. No solo a nivel de juego, de entrenadores y de jugadores, es cómo se maneja un equipo con presidentes, directores deportivos y scouting, es un ejemplo para todos. Aprendí muchísimo de la Liga ACB.