El Dreamland Gran Canaria se atasca en este 2025 lastrado por su irregularidad y por su desequilibrio

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de marzo 2025, 19:04 Comenta Compartir

Un periodo de autocrítica y de reflexión para revertir una dinámica desalentadora de cara al tramo final de la Liga Endesa y de la BKT EuroCup. Reseteo necesario para no dinamitar los objetivos propuestos a las primeras de cambio. El Dreamland Gran Canaria no carbura en el presente año 2025 y está obligado a reaccionar porque el calendario no da tregua en la competición doméstica y en el certamen continental.

Lastrado por la irregularidad y el desequilibrio en el juego para ser más competitivo, el combinado claretiano, octavo clasificado en la fase regular de la máxima competición nacional con un balance de 11 victorias y diez derrotas -ocupaba la quinta plaza en la decimotercera fecha con un balance de nueve triunfos y cinco tropiezos-, atraviesa por su peor momento tras acumular seis derrotas en los últimos ocho choques, de las cuales cuatro consecutivas en el Gran Canaria Arena (el Barça, el La Laguna Tenerife, el MoraBanc Andorra y el Real Madrid).

De hecho, el plantel de Jaka Lakovic solo se ha impuesto en dos de los siete encuentros disputados hasta el momento en 2025 en la Liga ACB. Una pobre dinámica en la que Jaka Lakovic y su cuerpo técnico no han dado con la tecla y piezas capitales no han estado a su mejor nivel.

El panorama no mejoró en la BKT EuroCup tampoco en el presente año, firmando un balance de tres victorias y tres derrotas en este periodo de tiempo para no conseguir estar entre los dos primeros del grupo A, un aspecto que daba el premio de acceder directamente a los cuartos de final, descendiendo a una tercera posición que obliga a arrancar las eliminatorias por el entorchado europeo desde la ronda de los octavos de final.

Ha sucumbido en nueve de los 15 compromisos jugados en el presente año entre la Liga ACB, la Copa del Rey y el certamen continental

Asimismo, el equipo insular exhibió su potencial contra el Valencia Basket en el cruce de los cuartos de final de la Copa del Rey en un recinto de Siete Palmas en ebullición para avanzar de ronda por cuarta vez en su historia, pero careció de regularidad para exigir más al Real Madrid en las semifinales.

En total en el presente 2025, el Dreamland Gran Canaria ha perdido nueve de los 15 compromisos entre la Liga Endesa, la Copa del Rey y la BKT EuroCup.

«Pienso que no estamos en crisis. No sé cómo contamos las victorias o las derrotas porque hemos ganado al Valencia en casa. No creo que estemos en crisis. Estuvimos excelsos defensivamente, pero nos faltó acierto. Nos lleva pasando en varios partidos. Cada partido ofensivo tiene su lectura. Contra el Valencia ganamos, aunque no tuvimos buenos porcentajes, pero tuvimos tiros abiertos. Tuvimos tiros abierto y estoy con mucha confianza de que los vamos a meter», aseguró Lakovic ante los medios tras caer ante el Madrid el domingo.

Llega la hora de la verdad en Europa

Ya está aquí el momento más esperado en la BKT EuroCup y el Dreamland Gran Canaria, tercer clasificado en el grupo A en la fase regular del torneo europeo con un balance de 12 victorias y seis derrotas, se jugará un billete para los cuartos de final contra el Umana Reyer Venecia italiano, sexto clasificado en el grupo B con un balance de diez triunfos y ocho tropiezos, este miércoles (20:00 horas, en directo por Vamos de Movistar+) en el Gran Canaria Arena.

Un pulso a partido único en el recinto de Siete Palmas de máxima exigencia ante una escuadra transalpina capitaneada por el experimentado preparador croata Neven Spahija que atraviesa por su mejor momento de la presente temporada.

Ganar o eliminado. El Hapoel Jerusalén israelí espera en los cuartos de final al vencedor de un cruce de quilates.