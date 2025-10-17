El Gran Canaria, a estrenarse en la ACB en otra plaza maldita

El equipo amarillo no gana en el Nou Congost desde hace un lustro. Ahora, con la 14º plaza y sin victorias en su casillero, el triunfo se antoja irrenunciable

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 17:05 Comenta Compartir

Otra prueba de fuego para el Dreamlanda Gran Canaria en la ACB. No lo tenía fácil en este arranque de la Liga Endesa, pero la hoja de ruta de los amarillos ha empezado más que torcida en la competición doméstica -2 derrotas en 2 partidos-, afrontando ahora un tercer duelo ante un rival con caché de playoff como es el siempre incómodo Baxi Manresa -sábado a las 17.00 horas en el Nou Congost-.

De poco bálsamo han servido los dos triunfos y el liderato en la Basketball Champions League, ya que en ante el conjunto de El Bages, el equipo isleño no gana en el recinto manresano desde 2020. Exactamente el 27 de diciembre de dicho año, donde los entonces pupilos de Porfi Fisac se impusieron por 64-71.

Desde entonces, el Granca ha perdido los siguientes cuatro encuentros celebrados en territorio catalán. Uno de ellos, el más duro de su historia (105-75 el 24 de mayo de 2023). Con esa coyuntura, el conjunto claretiano intentará endulzar su discreta clasificación liguera -14º provisionalmente- en otro ecosistema hostil. El técnico Diego Ocampo, cuenta en su plantilla con Alfonso Plummer como referente anotador en este arranque de campaña -15,5 puntos por encuentro- y al liderato en la dirección del francés Hugo Benítez -9 puntos, 8 asistencias y 12,5 de valoración-, junto con el soporte exterior del belga Retin Obasohan -8,5 puntos por choque-, sin obviar la capacidad sobre la pintura de Grant Golden -15 puntos, 5,5 rebotes y 16,5 de valoración-. Para morbo extra, el ala-pívot letón Marcis Steinbergs se medirá a su equipo en el que se formó baloncestísticamente.

Ampliar El examarillo Steinbergs, defendido por Samar y Pelos, en el duelo de la pasada campaña en Manresa. ACB

Por su parte, el técnico amarillo, Jaka Lakovic, cuenta con todos sus efectivos, si bien la preocupación principal del estratega esloveno se canaliza en el acoplamiento de los jugadores 'nuevos' a su ecuación táctica a la mayor brevedad posible.

En ese tercio, el norteamericano Isaiah Wong sigue al alza en el capítulo anotador (18 puntos firmó el pasado miércoles en la BCL frente al Le Mans), si bien el francés Louis Labeyrie es el que mejor números ha plasmado en ACB gracias a sus porcentajes en el perímetro -14,5 puntos y 15,5 de valoración-. Braian Angola sigue asumiendo cada vez más galones desde la segunda unidad, a la espera de exprimir algo más el potencial de Kur Kuath y Eric Vila -que va a tener más protagonismo en Europa que en la Liga Endesa-. Con esta panorámica, el duelo estará dirigido a nivel arbitral por los colegiados Carlos Peruga, Joaquín García González e Igor Esteve.